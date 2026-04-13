Латинска патријаршија во Ерусалим: Споредувањето на Трамп со Исус Христос е неприфатливо

Чинот на споредување на американскиот претседател Доналд Трамп со Исус Христос е „неприфатлив“, изјави денес за Анадолу заменик-патријархот на Латинската патријаршија во Ерусалим, јавува Анадолу.

„Ако го сметаме Исус Христос како модел, тогаш треба да го имитираме - но тоа треба да биде преку неговата понизност, духот на служење и саможртва, а не преку желба за доминација, авторитет и маргинализација на другите“, рече епископот Вилијам Шомали.

„Затоа, проблемот не е во тоа што тој (Трамп) се обидува да го имитира Исус Христос, туку во тоа што се обидува да се претстави како да е натчовечка и голема фигура.“

„Ова не е прифатливо и го отфрламе“, додаде Шомали.

Однесувањето на американскиот претседател во војната против Иран ги прекрши основните христијански принципи, нагласи епископот, истакнувајќи дека Трамп „за жал ги поткопува основните принципи на христијанската вера, а тоа е да го сакаш својот сосед како себеси“.

Шомали, исто така, го изрази противењето на Ватикан и Католичката црква на војната, додавајќи дека и папата и повеќето американски бискупи се против неа.

Вчера, Трамп започна сеопфатен напад врз папата Лав XIV, нарекувајќи го „слаб во однос на криминалот“ и „надворешната политика“, тврдејќи дека Католичката црква го избрала само за да менаџира во односите со администрацијата на Трамп.

Американскиот претседател, исто така, сподели фотографија генерирана од вештачка интелигенција на Truth Social на која се прикажува себеси како Исус.