- „Пратеникот Сер Кир Стармер имаше аудиенција кај кралот утрово и ја поднесе својата оставка од функцијата премиер и прв лорд на Министерството за финансии, која Неговото Височество љубезно ја прифати“

Кир Стармер официјално поднесе оставка од функцијата премиер на Велика Британија - „Пратеникот Сер Кир Стармер имаше аудиенција кај кралот утрово и ја поднесе својата оставка од функцијата премиер и прв лорд на Министерството за финансии, која Неговото Височество љубезно ја прифати“

Кир Стармер официјално се повлече од функцијата британски премиер денес откако кралот Чарлс III ја прифати неговата оставка, соопшти Бакингемската палата, јавува Анадолу.

„Пратеникот Сер Кир Стармер имаше аудиенција кај кралот утрово и ја поднесе својата оставка од функцијата премиер и прв лорд на Министерството за финансии, која Неговото Височество љубезно ја прифати“, се вели во соопштението на палатата.

„Мојата работа е завршена“, рече Стармер во својот последен говор како премиер пред Даунинг стрит 10.

Тој му го посака на својот наследник, Енди Барнам, „секој успех“ и им се заблагодари на вработените во Даунинг стрит и на неговата сопруга Викторија за поддршката.

Барнам, лидерот на Лабуристичката партија, ќе стапи на функцијата премиер подоцна во текот на денот.