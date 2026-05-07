Кина „длабоко загрижена“ поради нападите врз ОАЕ во услови на континуираниот конфликт меѓу САД и Иран

Кина денес изрази „длабока загриженост“ поради нападите врз Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) среде тековниот конфликт меѓу САД и Иран, објавија државните медиуми, пренесува Анадолу.

„Кинеската страна цврсто се противи на секакви дејствија кои ги ескалираат тензиите во регионот“, изјави за новинарите во Пекинг портпаролот на Министерството за надворешни работи, Лин Џиан.

ОАЕ во понеделникот известија за обновени ирански ракетни напади и напади со беспилотни летала врз нафтената индустриска зона Фуџајра, што ги означува првите вакви инциденти откако прекинот на огнот меѓу Иран и САД стапи на сила на 8 април.

Сепак, Техеран ги отфрли тврдењата на ОАЕ дека Иран лансирал ракети или напади со беспилотни летала против земјата, нарекувајќи ги „неосновани“.

„Кина доследно се застапува дека суверенитетот, безбедноста и територијалниот интегритет на земјите од Блискиот Исток и Персискиот Залив треба сериозно да се почитуваат и дека цивилите и невоените цели треба да бидат заштитени“, изјави Лин.

Тој додаде дека „непосреден приоритет е да се постигне итен и сеопфатен прекин на огнот, да се спречи понатамошна ескалација на конфликтот и да се запре ширењето на непријателствата“.