Кина ги повика САД и Иран да го одржат „импулсот на деескалација"

Кина денес ги повика САД и Иран да продолжат со „импулсот на деескалација“, откако се појавија потенцијални знаци дека војната меѓу двете страни би можела да се стиши по последните дипломатски контакти, јавува Анадолу.

„Ставот на Кина за иранската ситуација е многу јасен. Ова е конфликт што никогаш не требаше да се случи и нема потреба да продолжи“, изјави портпаролката на Министерството за надворешни работи, Мао Нинг, пред новинарите во Пекинг.

Таа одговараше на прашања за тековните интензивни дипломатски напори кон потенцијален договор меѓу САД и Иран за трајно ставање крај на војната што започна на 28 февруари.

„Што поскоро решение оди во прилог на интересите и на САД и на Иран, како и на регионалните земји и на светот во целина“, рече Мао.

Портпаролката нагласи дека е „важно да се одржи импулсот на деескалација, да се остане посветен на насоката за политичко решавање и да се бара решение преку дијалог и консултации што ги опфаќа загриженостите на сите страни“.

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, денес рече дека може да има вести „можеби денес“ од преговорите меѓу Иран и САД за завршување на војната.

Трамп во саботата оствари телефонски разговор со регионалните лидери за да разговара за тековните индиректни преговори со Иран. Според него, пактот бил „во голема мера договорен“ и се чека финализирање.

САД и Иран во голема мера избегнуваа директни напади откако во април стапи на сила привремениот прекин на огнот, овозможувајќи дипломатските контакти за поширок договор да продолжат. Прекинот на огнот во војната што започна на 28 февруари првпат беше посредуван од Пакистан на 8 април.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари. Техеран возврати со напади кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.