Калас предупреди на „опасен преседан“ поради блокадата на Ормускиот Теснец - „Непречената пловидба мора да се обезбеди, во спротивно тоа ќе постави опасен преседан на други места во светот“

Шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ), Каја Калас, денес предупреди на „опасен преседан“ во услови на блокадата на Ормускиот Теснец, додека војната на САД и Израел со Иран наврши два месеца, јавува Анадолу.

„Непречената пловидба мора да се обезбеди, во спротивно тоа ќе постави опасен преседан на други места во светот“, изјави Калас пред новинарите во Брунеј, каде што присуствува на 25-тиот министерски состанок ЕУ-АСЕАН.

„Два месеца по почетокот на војната во Иран, дипломатските напори сè уште не донесоа напредок“, рече Калас.

„Повисоките цени на енергијата им штетат и на Европа и на Азија“.

Говорејќи пред новинарите заедно со министерот за надворешни работи на Брунеј, принцот Мухамед Болкија, Калас рече: „Во денешниот глобален пејзаж, ниту една од нашите земји не може да си дозволи да стои сама. Она што се случува на Блискиот Исток го прави тоа сосема јасно“.

На 28 февруари, САД и Израел започнаа војна против Иран, што предизвика одмазда против сојузниците на САД во Персискиот Залив и затворање на Ормускиот Теснец, клучен воден пат за пратки на нафта и гас, со што се наруши глобалното снабдување со енергија.

Повеќе од 3.300 луѓе се убиени во Иран, а илјадници се внатрешно раселени.

Најмалку 13 американски војници исто така загинаа, а десетици беа ранети во конфликтот, кој запре на 8 април кога Пакистан обезбеди прекин на огнот меѓу завојуваните страни.

Исламабад ги продолжува напорите да ги донесе двете страни на преговарачка маса за нови разговори за трајно завршување на војната. Првата рунда преговори се одржа на почетокот на овој месец во пакистанскиот главен град.