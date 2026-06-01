- „Тоа е конфликт кој има влијание врз секого во светот кога станува збор за цените на енергијата и цените на ѓубривата...“

Калас повика на продолжување на преговорите меѓу САД и Иран, ја пофали посредничката улога на Пакистан - „Тоа е конфликт кој има влијание врз секого во светот кога станува збор за цените на енергијата и цените на ѓубривата...“

Шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ), Каја Калас, денес повика на продолжување на преговорите меѓу САД и Иран, притоа пофалувајќи ја улогата на Пакистан во олеснувањето на дијалогот меѓу двете страни, јавува Анадолу.

„Тоа е конфликт кој има влијание врз секого во светот кога станува збор за цените на енергијата и цените на ѓубривата. Значи, ова е навистина она што треба да го видиме - одржување на прекинот на огнот и продолжување на преговорите“, рече Калас во воведните зборови на 8-миот Стратегиски дијалог ЕУ - Пакистан во Исламабад, заедно со пакистанскиот министер за надворешни работи, Ишак Дар.

Таа го пофали Исламабад за помошта во олеснувањето на директните преговори меѓу Вашингтон и Техеран, насочени кон постигнување преговарачко решение за конфликтот.

Пакистан во моментов посредува меѓу САД и Иран во напорите за ставање крај на војната што започна на 28 февруари. Борбите беа прекинати на 8 април откако Исламабад помогна да се обезбеди прекин на огнот.

„Се наоѓаме во многу сложена и нестабилна геополитичка ситуација. Насекаде има тензии и постои реален ризик работите да излезат од контрола. Сепак, и ние и Пакистан имаме исти приоритети – сакаме меѓународен поредок каде што ќе се почитуваат правилата и законите, и на тоа мора уште повеќе да работиме“, изјави Калас.

Ова е прва нејзина средба во Пакистан откако таа ја презеде улогата на висок претставник на ЕУ за надворешна политика и безбедност и потпретседател на Европската комисија.

„Работиме кон глобална и регионална стабилност, што е во наш интерес“, рече таа.

Укажувајќи на она што го опиша како голем напредок во билатералните односи, Калас повика на партнерство меѓу ЕУ и Пакистан кое ќе биде повеќе ориентирано кон иднината.

Таа рече дека разговорите со Дар ќе се фокусираат на зајакнување на соработката во областите, вклучувајќи ги климата, дигиталната инфраструктура, миграцијата и мобилноста, како и регионалните и глобалните случувања.

Од своја страна, Дар ја нагласи важноста од одржување редовен стратегиски дијалог меѓу Пакистан и ЕУ.

Тој рече дека останал во близок контакт со Калас за низа прашања, вклучувајќи го и минатогодишниот конфликт меѓу Пакистан и Индија и тековната војна меѓу САД и Иран.

Европската Унија е втор по големина трговски партнер на Пакистан. Благодарение на една специјална програма (наречена GSP+), Пакистан има голема олеснителна предност: може да извезува многу свои производи на европскиот пазар без да плаќа царина или пак, со многу намалени царини.

Овој специјален статус Пакистан за првпат го доби во 2014 година, а сега му е продолжен сè до 2027 година. Ова се случи откако Европскиот парламент во октомври 2023 година изгласа овој трговски договор да продолжи да важи за сите земји во развој кои ги исполнуваат условите, вклучувајќи го и Пакистан.