- „Тајани инсистираше инволвираните италијански државјани — вклучително и член на италијанскиот Парламент и новинар — да бидат ослободени и да им биде дозволено да заминат што е можно побрзо“

Италијанскиот министер за надворешни работи го повика Израел да ги ослободи активистите од флотилата за Газа - „Тајани инсистираше инволвираните италијански државјани — вклучително и член на италијанскиот Парламент и новинар — да бидат ослободени и да им биде дозволено да заминат што е можно побрзо“

Италијанскиот министер за надворешни работи Антонио Тајани го повика својот израелски колега Гидеон Сар што е можно побрзо да ги ослободи активистите од хуманитарната флотила за Газа, соопшти денес италијанското Министерство за надворешни работи, јавува Анадолу.

„Италијанскиот министер за надворешни работи Антонио Тајани оствари неколку контакти во текот на ноќта со израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар. Тајани инсистираше инволвираните италијански државјани — вклучително и член на италијанскиот Парламент и новинар — да бидат ослободени и да им биде дозволено да заминат што е можно побрзо“, се вели во соопштението.

Се додава дека Тајани, исто така, ја повторил потребата од заштита на безбедноста и правата на секој активист.

„Истоварувањето на првата група активисти од флотилата започна во пристаништето Ашдод во Израел. Втората група се очекува да пристигне подоцна во текот на денот“, се додава во соопштението.

Исто така, се наведува дека претставници на италијанската Амбасада во Тел Авив се во контакт со израелските власти за да им пружат конзуларна помош на италијанските државјани.

„Се очекува активистите да бидат префрлени во објект за процедури за идентификација, а потоа да им биде дозволено да заминат“, се вели во соопштението.

Глобалната флотила „Сумуд“ вчера соопшти дека Израел ги запленил сите 50 брода од нејзиниот хуманитарен конвој. Заедно, тие превезуваа 428 луѓе од 44 земји, меѓу кои и 78 турски државјани.