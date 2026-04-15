Италијанската опозиција ја поддржа Мелони по нападите на Трамп поради нејзината солидарност со папата

Лидерката на главната италијанска опозициска партија, Ели Шлејн, денес изрази поддршка за премиерката Џорџа Мелони, осудувајќи ги изјавите на американскиот претседател Доналд Трамп, кој ја критикуваше италијанската лидерка поради нејзината солидарност со папата Лав, јавува Анадолу.

Во обраќањето пред Парламентот, лидерката на Демократската партија (ПД), Шлејн, истакна дека критиките од Трамп бараат силен и обединет одговор низ сите политички линии.

„Ја изразуваме нашата најостра осуда, за која сум сигурна дека ќе биде едногласна во овој дом, за нападот на претседателот Доналд Трамп врз премиерката Џорџа Мелони“, изјави таа, додавајќи дека италијанската премиерка со право изразила солидарност со папата Лав.

Шлејн нагласи дека Италија е „слободна и суверена земја“, укажувајќи на уставните принципи што се противат на војната.

„Ниеден странски шеф на држава не смее да си дозволи да ја напаѓа, да ѝ се заканува или да покажува непочитување кон нашата земја или нашата Влада“, рече таа.

И покрај длабоките политички разлики во Парламентот, Шлејн порача дека единството е суштинско кога станува збор за одбрана на националните институции.

„Можеби сме противници во оваа сала, но сите сме италијански граѓани и претставници на италијанскиот народ. Нема да прифатиме напади или закани против нашата Влада и нашата земја“, истакна таа, повикувајќи на „вистинска едногласна осуда“.

Трамп вчера изјави дека е „шокиран“ што Мелони „не сака да им помогне во војната“ против Иран.

Неговите изјави за весникот „Кориере дела сера“ следуваа откако Мелони го нарече „неприфатлив“ гневот на Трамп поради противењето на папата на војната во Иран.

„Нејзе не ѝ е грижа дали Иран има нуклеарно оружје, а тие би ја кренале Италија во воздух за две минути доколку имаат шанса“, тврди Трамп.

Папата во повеќе наврати изрази солидарност со Палестинците во Газа, опишувајќи ги тамошните услови како „неприфатливи“ во текот на израелските напади што започнаа во октомври 2023 година, а исто така се изјасни и против војната на САД и Израел против Иран.