- „Безбеден премин во Ормускиот Теснец не може да се гарантира со нејасни аранжмани, паралелни рути или одлучување надвор од земањето предвид на Иран како крајбрежна држава“

Иран: Безбедниот премин низ Ормускиот Теснец не може да се гарантира без координација со Техеран - „Безбеден премин во Ормускиот Теснец не може да се гарантира со нејасни аранжмани, паралелни рути или одлучување надвор од земањето предвид на Иран како крајбрежна држава“

Иранскиот заменик-министер за надворешни работи Казем Гарибабади изјави денес дека безбедниот премин низ Ормускиот Теснец не може да биде гарантиран под „нејасни аранжмани“ или паралелни рути осмислени надвор од земањето предвид на Техеран како крајбрежна држава, пренесува Анадолу.

Секоја веродостојна рамка за поморски транзит низ овој стратегиски воден пат мора да се базира врз координација со Иран и да биде во согласност со член 5 од исламабадскиот Меморандум за разбирање со САД, објави Гарибабади на американската платформа X.

„Безбеден премин во Ормускиот Теснец не може да се гарантира со нејасни аранжмани, паралелни рути или одлучување надвор од земањето предвид на Иран како крајбрежна држава“, додаде тој.

Тој предупреди дека доколку не се исполнат овие услови, ќе дојде до суспензија на секоја одредена паралелна рута.

Претходно, иранското Министерство за надворешни работи соопшти дека Ормускиот Теснец се наоѓа во територијалните води на Иран и Оман, додавајќи дека управувањето со пловидбата ќе се регулира според член 5 од Меморандумот за разбирање.

Соопштението беше реакција на заедничкото соопштение на САД и Советот за заливска соработка (СЗС), во кое се повика на повторно отворање на Теснецот со акцент на „слободна, безусловна и неограничена пловидба“.

Во соопштението на САД – СЗС исто така беа отфрлени „какви било такси или обиди за воспоставување контрола“ врз Ормускиот Теснец.

Исламабадскиот Меморандум за разбирање меѓу САД и Иран официјално стапи во сила на 18 јуни, откако претседателите на двете земји го потпишаа електронски.