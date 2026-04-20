- „Додека се спротивставуваме на заканите, секој рационален и дипломатски пат мора да се користи за намалување на тензиите“

Иранскиот претседател порача дека војната не е во ничиј интерес, повика на дипломатија за намалување на тензиите - „Додека се спротивставуваме на заканите, секој рационален и дипломатски пат мора да се користи за намалување на тензиите“

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан денес повика на користење на „секој рационален и дипломатски пат“ за намалување на тензиите, велејќи дека војната не е во ничиј интерес, пренесува Анадолу.

„Додека се спротивставуваме на заканите, секој рационален и дипломатски пат мора да се користи за намалување на тензиите“, објави иранската државна новинска агенција ИРНА.

„Во исто време, недовербата кон непријателот и будноста во интеракциите се неоспорна неопходност“, додаде тој.

Портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Бакаеи, изјави дека Иран нема планови за уште една рунда преговори со САД.

„Исламската Република Иран не прифаќа никакви рокови или ултиматуми во однос на своите национални интереси“, рече Бакаеи во соопштението објавено од полудржавната новинска агенција „Тесним“.

„Заштитата на националните интереси ќе продолжи сè додека е потребно, а во случај на каков било нов авантуризам од страна на САД или израелскиот режим, вооружените сили ќе одговорат со целосна и решителна сила“, додаде тој.

Изјавите дојдоа откако два пакистански извора запознаени со процесот на медијација за Анадолу изјавија дека иранска делегација ќе присуствува на втората рунда преговори со САД.

Техеран и Вашингтон ја одржаа првата рунда преговори во пакистанскиот главен град Исламабад, која заврши без договор на 12 април.

Тие, исто така, објавија двонеделен прекин на огнот на 8 април, со посредство на Пакистан. Примирјето дојде по недели непријателства што започнаа со американско-израелските напади врз Иран кон крајот на февруари.

Како одговор на тоа, Иран возврати со напади врз Израел и други регионални земји во кои се наоѓаат американски воени капацитети.