- „Дали сака да продолжи? Бидејќи, знаете, тој е премиер за време на војна. Ние многу брзо ќе ја добиеме војната на еден или друг начин, а знаете дека тој е премиер за време на војна“.

Израелскиот премиер ќе бара реизбор, соопшти неговата партија откако Трамп изрази сомнеж - „Дали сака да продолжи? Бидејќи, знаете, тој е премиер за време на војна. Ние многу брзо ќе ја добиеме војната на еден или друг начин, а знаете дека тој е премиер за време на војна“.

Владејачката партија Ликуд на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денес соопшти дека тој ќе биде кандидат на претстојните избори во Израел, еден ден откако американскиот претседател Доналд Трамп го доведе во прашање неговото повторно избирање, пренесува Анадолу.

„Премиерот Нетанјаху ќе се кандидира на следните избори — и, се надеваме, ќе победи“, соопшти партијата на американската компанија за социјални медиуми Х.

За време на интервјуто за „Еј-би-си њуз“ со новинарот Џонатан Карл, Трамп изрази сомнеж дали Нетанјаху има намера да остане на функцијата по војната со Иран.

„Не знам, тој имаше неверојатна кариера“, изјави Трамп, според објавата на Карл на американската компанија за социјални медиуми Х.

„Дали сака да продолжи? Бидејќи, знаете, тој е премиер за време на војна. Ние многу брзо ќе ја добиеме војната на еден или друг начин, а знаете дека тој е премиер за време на војна“.