- „Вчера уште еднаш добивме доказ за 'лудата' природа на иранскиот режим. Силно ги осудуваме нивните непровоцирани напади врз Обединетите Арапски Емирати“

Израелскиот министер за надворешни работи ја истакна потребата да се спречи Иран да поседува нуклеарно оружје - „Вчера уште еднаш добивме доказ за 'лудата' природа на иранскиот режим. Силно ги осудуваме нивните непровоцирани напади врз Обединетите Арапски Емирати“

Израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар ја истакна потребата да се спречи Иран да поседува нуклеарно оружје и покрај непријавениот нуклеарен арсенал на Израел што не подлежи на меѓународен надзор, јавува Анадолу.

Сар ги даде овие изјави вчера за време на средбата во Берлин со германскиот канцелар Фридрих Мерц, во рамките на посетата без утврден рок што ја започна претходно дента, се наведува во објавата на американската компанија за социјални медиуми Х.

„Вчера уште еднаш добивме доказ за 'лудата' природа на иранскиот режим. Силно ги осудуваме нивните непровоцирани напади врз Обединетите Арапски Емирати“, изјави тој.

Втор ден Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) објавуваат дека пресретнале проектили и беспилотни летала истрелани од Иран.

„Секој што гледа како овој (ирански) режим се однесува кон сите свои соседи во регионот ја разбира потребата да се спречи тој да дојде до нуклеарно оружје“, додаде тој.

САД и Израел го обвинуваат Иран за развој на нуклеарни и ракетни програми што ги загрозуваат Израел и сојузничките земји на САД во регионот, додека Техеран тврди дека неговата нуклеарна програма не е за воени цели.

Израел, кој окупира палестински територии, како и области во Либан и Сирија, се смета за единствена земја во регионот со нуклеарно оружје, иако тоа никогаш не го потврдил официјално и не подлежи на надзор од страна на Меѓународната агенција за атомска енергија.

Израел, исто така, се подготвува за можен крај на прекинот на огнот меѓу САД и Иран што започна на 8 април, поради стравувањата од обновен конфликт по непријателствата што започнаа на 28 февруари кога САД и Израел извршија напад врз Иран.