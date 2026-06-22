- Тој го повика премиерот Бенјамин Нетанјаху да му го пренесе на американскиот претседател Доналд Трамп одбивањето на Израел за каков било прекин на огнот во Либан

Израелскиот министер за безбедност против прекинот на огнот: Либан треба да биде игралиште на Израел - Тој го повика премиерот Бенјамин Нетанјаху да му го пренесе на американскиот претседател Доналд Трамп одбивањето на Израел за каков било прекин на огнот во Либан

Израелскиот министер за национална безбедност, Итамар Бен-Гвир, денес повика да не се потпишува каков било договор за прекин на огнот со Либан, со порака дека оваа арапска држава „треба да биде израелско игралиште“, пренесува Анадолу.

„Израел не може да се согласи на прекин на огнот во Либан“, изјави министерот во интервју за израелскиот јавен сервис КАН.

Тој го повика премиерот Бенјамин Нетанјаху да му го пренесе на американскиот претседател Доналд Трамп одбивањето на Израел за каков било прекин на огнот во Либан.

„Трамп е вистински пријател и ние мора да се однесуваме љубезно со него и да го прифатиме, но треба да му кажеме дека не можеме да се согласиме на прекин на огнот во Либан“, изјави Бен-Гвир.

„Ние сме тие што ги носат одлуките, а има добри резултати за нашите војници“, додаде тој.

Неговото противење доаѓа во време на сè поголеми несогласувања во израелските политички и безбедносни кругови во врска со Меморандумот за разбирање меѓу САД и Иран и нивните можни импликации врз завршувањето на војната на либанскиот фронт.

Израел и Либан треба да ја одржат петтата рунда директни преговори во Вашингтон утре. Претстојните разговори следуваат по четирите претходни рунди меѓу двете страни што започнаа во април како дел од процесот насочен кон ставање крај на израелската војна во Либан.

Преговорите со посредство на САД доаѓаат во време кога во Израел растат критиките за начинот на кој Вашингтон ги води преговорите со Иран и Хезболах.

Израелскиот новински сајт „i24NEWS“, повикувајќи се на израелски официјални лица, објави дека Тел Авив стравува дека договорот меѓу САД и Иран би можел да ги зајакне Техеран и неговите сојузници во регионот.

Официјалните лица тврдат дека администрацијата на Трамп и нејзиниот преговарачки тим „погрешно ја разбираат идеологијата што ги води Техеран и Хезболах“.

„Трамп не го разбира шиитскиот свет’, рекоа, мислејќи на тоа што го сметаат за негово неразбирање на природата на иранскиот систем и Хезболах.

„i24NEWS“ во саботата цитираше неименувани високи израелски претставници кои изјавија: „Премиерот Бенјамин Нетанјаху им наложи на министрите да избегнуваат лични напади кон Трамп“.

Во израелските напади во Либан загинаа повеќе од 4.100 луѓе, а ранети се над 12.000 други од 2 март, според официјалните либански податоци.

Израел продолжува да окупира области во јужен Либан, некои под контрола со децении, а други заземени за време на војната 2023–2024 година.