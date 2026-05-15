Израелската опозиција би можела да освои 61 пратеничко место, мнозинството сака Нетанјаху да се повлече од политиката

Најновата анкета на јавното мислење објавена денес покажува дека израелската опозиција би можела да го обезбеди потребното 61 пратеничко место за формирање Влада доколку изборите се одржат денес, додека 55 % од Израелците сметаат дека премиерот Бенјамин Нетанјаху треба да се повлече од политиката, објави израелскиот весник „Маарив“, пренесува Анадолу.

Анкетата беше спроведена од приватниот институт „Лазар“ врз основа на анкетирање на 502 случајно избрани Израелци, а можното отстапување во резултатите изнесува 4,4 %.

„На прашањето што сакаат да направи Нетанјаху на следните избори - да се кандидира за лидер на Ликуд или да се повлече од политиката - 55 % одговориле дека претпочитаат тој да се повлече, додека 38 % рекле дека сакаат тој да се кандидира за лидер на Ликуд, а 7 % одговориле дека не знаат“, пишува весникот.

Според анкетата, опозицијата би била во позиција да формира алтернативна влада доколку изборите се одржат денес.

„Маарив“ наведува дека во услови на континуирана неизвесност во војната со Иран, повторното тонење во либанскиот квадрант и загриженоста на Израелците поради порастот на насилството во нивното општество, партијата Ликуд, предводена од Нетанјаху, и Оцма Јехудит, предводена од десничарскиот министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир, изгубиле пратенички места оваа недела.

„Како резултат на тоа, анкетата предвидува дека владејачкиот коалициски блок би паднал на 49 места, додека еврејскиот опозициски блок би се искачил на мнозинство од 61 место, а арапските пратеници би добиле 10 места доколку изборите се одржат денес“, објави весникот.

Минатонеделната анкета на „Маарив“ покажуваше дека блокот на Нетанјаху добива 51 место, еврејската опозиција 59 места, а арапските пратеници 10 места.

За формирање Влада потребна е поддршка од најмалку 61 од вкупно 120 членови на Кнесетот.

Анкетата е спроведена во време на загриженост во владејачката коалиција дека би можела да ги изгуби изборите, откако во средата поднесе предлог-закон за распуштање на Парламентот со цел да ја претекне опозицијата, која претходно поднесе два слични предлог-закони, јавуваат израелските медиуми.

Се очекува Кнесетот следната недела да започне со гласање за тоа дали да се распушти и да одреди датум за избори.

Мандатот на сегашниот Кнесет завршува во октомври, но во тек се дискусии за одржување предвремени избори во септември.

Во ноември 2024 година, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за приведување на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.