- „И денес преземаме чекор во оваа насока – премиерот повторно поднесе официјално барање за членство на Украина во ОЕЦД. Се надеваме ќе добиеме статус на кандидат веќе оваа есен“

Зеленски: Украина повторно поднесе кандидатура за членство во ОЕЦД - „И денес преземаме чекор во оваа насока – премиерот повторно поднесе официјално барање за членство на Украина во ОЕЦД. Се надеваме ќе добиеме статус на кандидат веќе оваа есен“

Украинскиот претседател Владимир Зеленски изјави дека неговата земја повторно поднела кандидатура за членство во Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД), пренесува Анадолу.

Во соопштението објавено на американската компанија за социјални медиуми Х синоќа, Зеленски порача дека членството на неговата земја во ОЕЦД е „многу важно за нас“, за време на средбата со генералниот секретар на организацијата, Матијас Корман, во украинскиот главен град Киев.

„И денес преземаме чекор во оваа насока – премиерот повторно поднесе официјално барање за членство на Украина во ОЕЦД. Се надеваме ќе добиеме статус на кандидат веќе оваа есен“, рече Зеленски.

Следна фаза е Мапата на патот за членството на Украина во ОЕЦД, за која се разговараше на средбата, истакна тој, додавајќи дека посебно внимание им посветиле и на напредокот на Украина на патот кон евроинтеграциите и имплементацијата на реформите неопходни за брз напредок кон членство во ЕУ.

„Разговаравме и за реализацијата на пакетот финансиска поддршка од Европската Унија, засилувањето на санкциите за Русија, како и за соработката со партнерите“, изјави Зеленски, изразувајќи благодарност до Корман и ОЕЦД за нивната поддршка на украинскиот реформски пат и напорите за постигнување мир.

Украина и ОЕЦД, иако Киев не е членка на организацијата, соработуваат во рамките на четиригодишната земјоделска програма што започна во јуни 2023 година.

ОЕЦД има 38 земји членки, меѓу кои и Турција, а има цел да ги стимулира економскиот напредок и глобалната трговија. Своето сегашно име го има од 1961 година.

Претходно вчера Корман во Украина разговараше и со премиерката Јулија Свириденко, министерот за надворешни работи Андриј Сибиха и министерот за одбрана Денис Шмихал.