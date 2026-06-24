Зеленски: Украина повторно поднесе кандидатура за членство во ОЕЦД

Burç Eruygur
24 Јуни 2026•Ажурирано: 24 Јуни 2026
Украинскиот претседател Владимир Зеленски изјави дека неговата земја повторно поднела кандидатура за членство во Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД), пренесува Анадолу.
Во соопштението објавено на американската компанија за социјални медиуми Х синоќа, Зеленски порача дека членството на неговата земја во ОЕЦД е „многу важно за нас“, за време на средбата со генералниот секретар на организацијата, Матијас Корман, во украинскиот главен град Киев.
„И денес преземаме чекор во оваа насока – премиерот повторно поднесе официјално барање за членство на Украина во ОЕЦД. Се надеваме ќе добиеме статус на кандидат веќе оваа есен“, рече Зеленски.
Следна фаза е Мапата на патот за членството на Украина во ОЕЦД, за која се разговараше на средбата, истакна тој, додавајќи дека посебно внимание им посветиле и на напредокот на Украина на патот кон евроинтеграциите и имплементацијата на реформите неопходни за брз напредок кон членство во ЕУ.
„Разговаравме и за реализацијата на пакетот финансиска поддршка од Европската Унија, засилувањето на санкциите за Русија, како и за соработката со партнерите“, изјави Зеленски, изразувајќи благодарност до Корман и ОЕЦД за нивната поддршка на украинскиот реформски пат и напорите за постигнување мир.
Украина и ОЕЦД, иако Киев не е членка на организацијата, соработуваат во рамките на четиригодишната земјоделска програма што започна во јуни 2023 година.
ОЕЦД има 38 земји членки, меѓу кои и Турција, а има цел да ги стимулира економскиот напредок и глобалната трговија. Своето сегашно име го има од 1961 година.
Претходно вчера Корман во Украина разговараше и со премиерката Јулија Свириденко, министерот за надворешни работи Андриј Сибиха и министерот за одбрана Денис Шмихал.