„Разговаравме и за дипломатијата – се обидуваме да ја направиме функционална. Ќе продолжиме продуктивно да работиме за да се оствари тоа“, додаде тој.

Зеленски: Украина е благодарна за „силниот“ акцент врз зајакнувањето на противвоздушната одбрана „Разговаравме и за дипломатијата – се обидуваме да ја направиме функционална. Ќе продолжиме продуктивно да работиме за да се оствари тоа“, додаде тој.

Украинскиот претседател Владимир Зеленски денес, по средбата со американскиот претседател Доналд Трамп во турскиот главен град Анкара, изрази благодарност за „силниот“ акцент ставен на зајакнувањето на противвоздушната одбрана на неговата земја, јавува Анадолу.

Во објава на американската платформа за социјални медиуми X, Зеленски наведе дека со Трамп одржал добра средба на маргините на Самитот на НАТО во Анкара.

„Благодарен сум за силниот акцент ставен на зајакнувањето на украинската противвоздушна одбрана со цел подобра заштита на животите на луѓето“, рече Зеленски, осврнувајќи се на тековната војна со Русија.

Зеленски додаде дека со Трамп разговарале за „одредени идеи“ што би можеле да ги зајакнат нивните позиции и „да го доближат мирот“, при што истакна дека очекува нивните тимови веднаш да се ангажираат околу сè што било дискутирано денес.

„Разговаравме и за дипломатијата – се обидуваме да ја направиме функционална. Ќе продолжиме продуктивно да работиме за да се оствари тоа“, додаде тој.