ЕУ „целосно посветена“ на трансатлантските односи, ги држи „сите опции отворени“ по заканите на Трамп за царини

Европската комисија денес соопшти дека Европската Унија (ЕУ) останува „целосно посветена на конзистентните и заемно корисни трансатлантски односи“, истовремено предупредувајќи дека ги држи „сите опции отворени“ за да ги заштити своите интереси по новите закани за царини од страна на американскиот претседател Доналд Трамп, пренесува Анадолу.

На пладневната прес-конференција, портпаролот на Европската комисија, Томас Рение, изјави дека блокот уште од првиот ден ги исполнува обврските од заедничкиот трговски договор со САД и одржува блиска координација со Вашингтон и институциите на ЕУ.

„Ние остануваме целосно посветени на конзистентните трансатлантски односи со САД, бидејќи тие се од заедничка корист. Сепак, бевме и многу јасни: доколку САД преземат мерки што не се во согласност со заедничкиот договор, ќе ги држиме сите опции отворени за да ги заштитиме интересите на ЕУ“, изјави тој.

На прашањето за тоа какви чекори би презел блокот, Рение одби да даде детали за евентуалните контрамерки, велејќи дека Европската комисија нема да се впушта во „шпекулации за закани кои сè уште не се остварени“.

„Ова не е прв пат да добиваме закани. Не е прв пат и од оваа говорница да ви кажеме дека остануваме смирени, фокусирани на спроведување на заедничкиот договор во интерес на нашите компании, нашите граѓани, и тоа, од двете страни на Атлантикот“, изјави тој.

Заканата со царини, објавена во петокот, следуваше по критиките на Трамп дека ЕУ не успеала целосно да ги спроведе обврските од трговскиот договор. Според тој договор, утврдена е стапка од 15 отсто за поголемиот дел од извозот на ЕУ, вклучително и автомобили и нивни делови, додека за возврат се очекува блокот да го прошири пристапот до пазарот за американските индустриски стоки и возила.