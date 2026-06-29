- „ЕУ и нејзините земји членки ќе продолжат да го почитуваат меѓународниот консензус за Ерусалим содржан во Резолуцијата 478 на Советот за безбедност на ОН, сè додека не се реши конечниот статус на Ерусалим“

ЕУ го повтори ставот за Ерусалим по изјавите на словенечкиот премиер за преместување на Амбасадата - „ЕУ и нејзините земји членки ќе продолжат да го почитуваат меѓународниот консензус за Ерусалим содржан во Резолуцијата 478 на Советот за безбедност на ОН, сè додека не се реши конечниот статус на Ерусалим“

Европската Унија (ЕУ) денес го повтори својот став во врска со статусот на Ерусалим по изјавите на словенечкиот премиер за можно преместување на Амбасадата на неговата земја во тој град, јавува Анадолу.

„ЕУ и нејзините земји членки ќе продолжат да го почитуваат меѓународниот консензус за Ерусалим содржан во Резолуцијата 478 на Советот за безбедност на ОН, вклучително и во однос на локацијата на дипломатските претставништва, сè додека не се реши конечниот статус на Ерусалим“, изјави портпаролот на Европската служба за надворешни работи (ЕЕАС), Ануар ел Ануни, за време на прес-конференцијата.

Тој, исто така, го потврди долгогодишниот став на ЕУ во корист на преговарачко решение со две држави, засновано на меѓународно договорените параметри и меѓународното право.

Оваа реакција доаѓа по изјавите на словенечкиот премиер Јанез Јанша во едно интервју, во кое се споменува можноста за преселување на Амбасадата на Словенија од Тел Авив во Ерусалим во рамки на зајакнувањето на дипломатските врски со Израел.

На прашањето дали таков потег би бил во согласност со заедничката надворешна политика на ЕУ или би претставувал нејзино прекршување, Ел Ануни одби да коментира надвор од веќе утврдениот став на Унијата.