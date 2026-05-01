Еврокомесарката Кос: ЕУ ќе добие нови членки, Црна Гора прва, следи Албанија

Европската Унија (ЕУ) ќе добие нови членки во наредниот период, при што Црна Гора е прва во редот, а по неа следува Албанија, изјави еврокомесарката за проширување Марта Кос, пренесува Анадолу.

Кос рече дека „сега е сосема реално Европската Унија да се прошири во наредните години“.

„Сепак, во многу делови од Западен Балкан сè уште постои скептицизам дали членството во ЕУ е возможно. Се надевам дека позитивниот пример на Црна Гора и Албанија, кои се следни, ќе ги инспирира другите земји во регионот да го следат нивниот пример“, рече таа на конференција во Фрајбург.

Еврокомесарката изјави дека договорите за пристапување на новите земји во Европската Унија ќе содржат нова одредба што ќе ѝ овозможи на Европската комисија да воведе санкции во случај на непочитување на правилата и „вредностите“ на Унијата.

„Договорот за пристапување со Црна Гора ќе биде првиот што ќе вклучува посебни заштитни мерки, извлечени од искуството со Унгарија“, рече Кос.

Кос тврди дека ова е поврзано со спречување на појавата на „Тројански коњи“ во рамките на Унијата.

„Ако ме прашавте за ова пред пет или десет години, ќе кажев дека е апсурдно. Но сега разбираме дека мора да бидеме способни да се заштитиме“, додаде таа.

Хрватска беше последната земја што се приклучи на ЕУ во 2013 година, по процес што траеше околу десет години.