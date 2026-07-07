- Експерти за безбедност и дипломати се собраа во Анкара пред самитот на лидерите на НАТО, нагласувајќи го единството на Алијансата

Дијалогот на НАТО ја истакна единственоста на Алијансата и НАТО 3.0 пред самитот во Анкара - Експерти за безбедност и дипломати се собраа во Анкара пред самитот на лидерите на НАТО, нагласувајќи го единството на Алијансата

Експерти за безбедност, дипломати и поранешни функционери се собраа денес во Анкара на отворањето на Сесијата на „Дијалозите на самитот на НАТО“, настан организиран пред самитот на лидерите на НАТО за да се разговара за идната безбедносна агенда на Алијансата, јавува Анадолу.

Во организација на Турската асоцијација на индустријата и бизнисот, програмата беше заеднички организирана од Турскиот атлантски совет и Центарот за истражување на надворешната политика и безбедност „Хариџије“.

Воведни обраќања одржаа поранешниот постојан претставник на Турција во НАТО и претседател на АТА Турција, Мехмет Фатих Џејлан, претседателот на АТА, Теодосиос Георгиу, и генералниот секретар на АТА Турција, Емир Абас Ѓурбуз.

Џејлан го опиша дијалогот на самитот на НАТО како важна платформа за процена на иднината на Алијансата, нагласувајќи дека зајакнувањето на европската одбранбена индустрија и продлабочувањето на соработката меѓу сојузниците ќе бидат од клучно значење.

„Во време кога евроатлантската безбедност е под огромен притисок поради надворешните закани од исток и југ, како и внатрешните поделби преку Атлантикот, насоката на НАТО 3.0 ќе биде одредена од сојузничките лидери денес и утре“, рече тој.

Георгиу истакна дека иднината на НАТО нема да биде определена само од воените капацитети, додавајќи дека довербата меѓу сојузниците, довербата во демократските институции и јавната поддршка ќе бидат подеднакво стратегиски важни.

Тој додаде дека безбедноста денес ги надминува владите и вклучува енергија, економија, критична инфраструктура, технологија и заштита на демократскиот живот.

„Трансатлантските односи не слабееат. Напротив, тие стануваат побалансирани и поотпорни, правејќи ја Алијансата подобро подготвена за стратегиските предизвици во следните децении“, рече Георгиу, додавајќи дека одлуките донесени на самитот ќе имаат последици далеку надвор од самиот состанок.

Ѓурбуз рече дека светот повторно влегува во период обележан со конкуренција за критичните суровини, повторното вооружување и растечките предизвици во однос на поврзаноста, додека напредокот во вештачката интелигенција и технологијата продолжува да создава нови можности.

Сепак, за разлика од почетокот на 20 век, тој рече дека денешната меѓународна средина сè повеќе се обликува од соработката околу заедничките вредности, наместо од кревки сојузи.

Пред панел-дискусиите и состаноците на тркалезна маса, на учесниците им се обратија и Таџан Илдем, претседател на Центарот за економски и надворешнополитички студии, како и амбасадорот Мехмет Бурчин Ѓоненли.

Илдем рече дека несогласувањата меѓу сојузниците на НАТО не се нови, но нагласи дека Алијансата постојано покажувала единство и солидарност и покрај разликите.

Тој истакна дека заедничката фотографија на лидерите на 36. самит на НАТО во Анкара ќе го симболизира тоа единство и повторно ќе ја потврди посветеноста на сојузниците кон колективната одбрана според членот 5, истакнувајќи ја важноста на зајакнувањето на европскиот столб на НАТО, споделувањето на товарот, продолжената поддршка за Украина и Форумот за одбранбена индустрија.

Ѓоненли посочи дека Турција е вторпат домаќин на состанок на лидерите на НАТО откако се приклучи кон Алијансата во 1952 година, опишувајќи го тоа како одраз на дипломатското влијание и кредибилитетот на земјата меѓу сојузниците.

Тој рече дека еден од клучните резултати на самитот ќе биде претставувањето на визијата НАТО 3.0, за која рече дека ќе значи постепено поместување на центарот на гравитација на Алијансата кон Европа.

Тој исто така нагласи дека финансиските ресурси треба да бидат насочени кон развој на капацитети во согласност со воените барања на НАТО и ја истакна важноста на Форумот за одбранбена индустрија, најголемиот индустриски настан во историјата на Алијансата.

​​​​​​​Сесијата беше проследена со панел-дискусии и состаноци на тркалезна маса посветени на идните безбедносни приоритети на НАТО.