- Распоредувањето е одобрено за време на состанокот на комитетот на кој присуствуваа министерот за надворешни работи Ларс Локе Расмусен и министерот за одбрана Јепе Брус

Данска ќе распореди 850 војници во Латвија во рамките на ротацијата на НАТО - Распоредувањето е одобрено за време на состанокот на комитетот на кој присуствуваа министерот за надворешни работи Ларс Локе Расмусен и министерот за одбрана Јепе Брус

Данска ќе распореди 850 војници во Латвија оваа есен како дел од планот за ротационо распоредување на НАТО, откако доби поддршка од Комитетот за надворешна политика на данскиот Парламент, објави денес јавниот сервис ДР, пренесува Анадолу.

Распоредувањето е одобрено за време на состанокот на комитетот на кој присуствуваа министерот за надворешни работи Ларс Локе Расмусен и министерот за одбрана Јепе Брус.

„Ја добивме поддршката од Комитетот за распоредување на данскиот баталјон на есен. Важно е за нас да учествуваме во напорите за одвраќање насочени кон Русија“, изјави Брус пред новинарите по состанокот.

Тој исто така рече дека Комитетот го одобрил и распоредувањето на данска единица специјализирана за деминирање.

„Исто така, ја добивме поддршката од Комитетот за испраќање на данска единица за расчистување мини. Таа ќе учествува во операциите за расчистување мини“, рече Брус.

Распоредувањето на војниците е дел од напорите на НАТО за засилување на своето источно крило во услови на континуирана загриженост за безбедноста поврзана со Русија.