Германија се противи на предлогот на Русија за именување на поранешниот канцелар Шредер за посредник за Украина

Германскиот министер за Европската Унија (ЕУ) денес се спротивстави на предлогот на Русија за именување на поранешниот германски канцелар Герхард Шредер за посредник во преговорите за ставање крај на војната во Украина, јавува Анадолу.

Министерот Гинтер Крихбаум за новинарите во Брисел изјави дека Шредер долго време е близок пријател на рускиот претседател Владимир Путин и оти е малку веројатно дека на него ќе се гледа како на непристрасен посредник.

„Посредникот мора да биде прифатен од двете страни, а се чини дека тоа овде недостасува“, рече Крихбаум пред состанокот на министрите за надворешни работи на ЕУ во Брисел.

„Поранешниот канцелар Шредер во минатото не правеше работи што денес би го позиционирале како неутрален посредник или како чесен посредувач.“

Крихбаум рече дека иако блиските пријателства можат да се сметаат за легитимни, тие дефинитивно го отежнуваат перципирањето на некој како непристрасен посредник.

„Ова секако се однесува и на нас, од страна на германската Влада, но најважното нешто пред сè е посредникот да биде прифатлив за двете страни“, додаде тој.

Во саботата, Путин изјави дека Шредер би бил неговиот претпочитан посредник за разговорите насочени кон прекин на војната. Шредер беше канцелар на Германија од 1998 до 2005 година.

Тој веќе долго време се соочува со домашни критики поради неговото блиско пријателство со Путин.