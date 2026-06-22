- „Ставот на федералната влада е сосема јасен: Ние го одбиваме трајното присуство на израелски трупи на либанска територија. Ниту пак, смее да се спречи цивилното население да се врати таму каде што живее“

Германија против присуството на израелски трупи на либанска територија - „Ставот на федералната влада е сосема јасен: Ние го одбиваме трајното присуство на израелски трупи на либанска територија. Ниту пак, смее да се спречи цивилното население да се врати таму каде што живее“

Германија денес нагласи дека е против трајна израелска окупација на либанската територија по изјавите на израелскиот министер за одбрана Израел Кац дека неговата земја нема да се повлече од територијата окупирана во јужен Либан, јавува Анадолу.

„Ставот на федералната влада е сосема јасен: Ние го одбиваме трајното присуство на израелски трупи на либанска територија. Ниту пак, смее да се спречи цивилното население да се врати таму каде што живее“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи Мартин Гизе на брифинг за медиумите во Берлин.

Изјавите на Гизе беа нагласени од владиниот портпарол Стефан Корнелиус, кој ја повтори германската „поддршка за територијалниот интегритет на Либан“.

Кац рече дека израелските сили „немаат ограничувања“ во Либан.

„Немало и нема ограничувања за војниците на ИДФ во Либан да дејствуваат за отстранување на заканите“, рече тој.

„Како што јас и премиерот Бенјамин Нетанјаху јасно ставивме до знаење, Израел нема да се повлече од безбедносната зона во Либан“, рече Кац.

Неговите коментари дојдоа по големата израелска ескалација во Либан во петокот и саботата, за време на која израелската војска изведе повеќе од 200 напади низ јужните и источните делови на земјата.

Преодниот договор меѓу Вашингтон и Техеран повика на запирање на сите непријателства на сите фронтови, вклучително и во Либан.