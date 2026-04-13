Германија: Планот на САД за блокада е насочен кон иранските пристаништа, а не кон Ормускиот Теснец

Германија денес рече дека смета оти Соединетите Американски Држави (САД) во својот план не мислат на блокада на Ормускиот Теснец, туку на блокада на иранските пристаништа, јавува Анадолу.

„Ормускиот Теснец, или таканаречената блокада, како што ја нарекувате, не го означува крајот на овој дипломатски процес; ние го толкуваме како потег за зголемување на притисокот“, изјави портпаролот на Владата, Стефан Корнелиус, пред новинарите во Берлин.

Тој рече дека толкувањето на Берлин се базира на соопштението од Централната команда на САД, ЦЕНТКОМ, кое „не говори за блокада на Ормускиот Теснец, туку за блокада на иранските пристаништа“.

Корнелиус додаде дека Теснецот се чини дека е „еден вид адут за преговарање“ на двете страни.

Нагласи дека германската Влада „вложува максимални напори да го искористи овој нов зголемен притисок преку дипломатските канали да постигне деескалација“.

Американскиот претседател Доналд Трамп најави блокада на иранските пристаништа што стапува на сила денес во 14:00 часот по Гринич.

Најавата уследи по директните преговори меѓу Вашингтон и Техеран во Исламабад за време на викендот, со цел да се стави крај на војната што започна на 28 февруари, но преговорите не резултираа со договор.