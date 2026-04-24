Гаши: Северна Македонија е посветена на ЕУ, НАТО и регионалната соработка

Aida Cako
24 Април 2026•Ажурирај: 24 Април 2026
Претседателот на Собранието на Северна Македонија, Африм Гаши, изјави дека земјата останува цврсто посветена на европската интеграција, членството во Европската Унија (ЕУ), НАТО и унапредувањето на регионалната соработка, пренесува Анадолу.
Во својот говор како домаќин на 20-тата Конференција на претседатели на парламенти на земјите од Јадранско-јонската иницијатива, Гаши нагласи дека ваквите средби претставуваат значајна можност за размена на искуства и за заеднички напори во утврдувањето на приоритетите за наредниот период, соопшти собраниската прес-служба.
„Во услови на големи геополитички предизвици, со кои се соочува целиот свет, верувам дека наш заеднички фокус остануваат соработката, прогресот, јакнењето на поврзаноста, како и негувањето на вредностите што промовираат мир, толеранција и меѓусебно разбирање“, изјави Гаши.
Тој потенцира дека за Северна Македонија, како држава со стратегиска цел за полноправно членство во ЕУ, од особено значење е активното учество во процесите на регионална соработка и искористувањето на искуствата што придонесуваат за европската интеграција.
Гаши додаде дека земјата останува силно посветена на европскиот пат и нема да отстапи од оваа стратегиска ориентација и покрај предизвиците во пристапниот процес. Во таа насока тој посочи дека реформите продолжуваат во клучните области, како што се судството, борбата против корупцијата, образованието, здравството и економијата.
Осврнувајќи се на парламентарната дипломатија, тој ја истакна важноста од активно учество на Собранието и пратениците на меѓународната сцена, со цел зајакнување на пријателствата, соработката и глобалното единство.
Гаши го нагласи и мултиетничкиот карактер на државата, истакнувајќи ја потребата од градење соживот, толеранција и добрососедски односи, додавајќи дека стабилноста и развојот на земјата се тесно поврзани со просперитетот на целиот регион.
Во тој контекст, тој го издвои членството во НАТО во 2020 година како стратегиско достигнување што ја зајакнало безбедноста и суверенитетот на државата.
„Тоа претставува значаен исчекор кон зајакнување на нашата безбедност и стабилност и е силна гаранција за заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Северна Македонија“, истакна Гаши.
На крајот, претседателот на Собранието ја нагласи важноста на инфраструктурните проекти, како коридорите 8 и 10, како и на регионалната соработка и развојот на туризмот, оценувајќи дека тие се клучни за економскиот раст и за приближување на земјите од регионот.