Гаши: Северна Македонија е посветена на ЕУ, НАТО и регионалната соработка - „Во услови на големи геополитички предизвици, со кои се соочува целиот свет, наш заеднички фокус остануваат соработката, прогресот, јакнењето на поврзаноста...“

Претседателот на Собранието на Северна Македонија, Африм Гаши, изјави дека земјата останува цврсто посветена на европската интеграција, членството во Европската Унија (ЕУ), НАТО и унапредувањето на регионалната соработка, пренесува Анадолу.

Во својот говор како домаќин на 20-тата Конференција на претседатели на парламенти на земјите од Јадранско-јонската иницијатива, Гаши нагласи дека ваквите средби претставуваат значајна можност за размена на искуства и за заеднички напори во утврдувањето на приоритетите за наредниот период, соопшти собраниската прес-служба.

„Во услови на големи геополитички предизвици, со кои се соочува целиот свет, верувам дека наш заеднички фокус остануваат соработката, прогресот, јакнењето на поврзаноста, како и негувањето на вредностите што промовираат мир, толеранција и меѓусебно разбирање“, изјави Гаши.

Тој потенцира дека за Северна Македонија, како држава со стратегиска цел за полноправно членство во ЕУ, од особено значење е активното учество во процесите на регионална соработка и искористувањето на искуствата што придонесуваат за европската интеграција.

Гаши додаде дека земјата останува силно посветена на европскиот пат и нема да отстапи од оваа стратегиска ориентација и покрај предизвиците во пристапниот процес. Во таа насока тој посочи дека реформите продолжуваат во клучните области, како што се судството, борбата против корупцијата, образованието, здравството и економијата.

Осврнувајќи се на парламентарната дипломатија, тој ја истакна важноста од активно учество на Собранието и пратениците на меѓународната сцена, со цел зајакнување на пријателствата, соработката и глобалното единство.

Гаши го нагласи и мултиетничкиот карактер на државата, истакнувајќи ја потребата од градење соживот, толеранција и добрососедски односи, додавајќи дека стабилноста и развојот на земјата се тесно поврзани со просперитетот на целиот регион.

Во тој контекст, тој го издвои членството во НАТО во 2020 година како стратегиско достигнување што ја зајакнало безбедноста и суверенитетот на државата.

„Тоа претставува значаен исчекор кон зајакнување на нашата безбедност и стабилност и е силна гаранција за заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Северна Македонија“, истакна Гаши.

На крајот, претседателот на Собранието ја нагласи важноста на инфраструктурните проекти, како коридорите 8 и 10, како и на регионалната соработка и развојот на туризмот, оценувајќи дека тие се клучни за економскиот раст и за приближување на земјите од регионот.