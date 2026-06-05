- Претседателот на Собранието истакна дека регионалната соработка е суштинска за забрзување на интеграцијата, особено во услови на зголемена геополитичка неизвесност и промени во глобалните синџири на снабдување

Гаши од КОСАП: Западен Балкан припаѓа во ЕУ, проширувањето е двигател на стабилност и просперитет - Претседателот на Собранието истакна дека регионалната соработка е суштинска за забрзување на интеграцијата, особено во услови на зголемена геополитичка неизвесност и промени во глобалните синџири на снабдување

Претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, Африм Гаши, се обрати на 23. Конференција на парламентарните комисии за европски прашања на земјите учеснички во Процесот на стабилизација и асоцијација на Југоисточна Европа – КОСАП, нагласувајќи ја важноста на европската интеграција и регионалната соработка, пренесува Анадолу.

Гаши, како што соопшти Собранието, во своето обраќање истакна дека конференциите на КОСАП претставуваат важна платформа за размена на ставови меѓу парламентарците и за зајакнување на соработката во процесот на европска интеграција на земјите од Западен Балкан.

Тој посочи дека проширувањето на Европската Унија е една од најважните политики за долгорочна стабилност, безбедност и просперитет на Европа, нагласувајќи дека земјите од Западен Балкан припаѓаат во ЕУ и географски и вредносно.

Претседателот на Собранието подвлече дека регионалната соработка е суштинска за забрзување на интеграцијата, особено во услови на зголемена геополитичка неизвесност и промени во глобалните синџири на снабдување.

Гаши додаде дека Северна Македонија, како држава со стратегиска позиција, активно придонесува за унапредување на регионалната инфраструктурна и транспортна поврзаност, како и за развој на стабилна и економски поврзана Европа.

Тој нагласи дека во новите глобални политички околности се потребни координирани европски политики, солидарност и силни партнерства, при што проширувањето на ЕУ го оцени како двигател на просперитет, мир и демократија.

Говорејќи за улогата на парламентите, Гаши истакна дека националните собранија имаат клучна одговорност во процесот на пристапување кон ЕУ, преку носење квалитетни закони, парламентарен надзор и дијалог со граѓаните.

КОСАП (COSAP) е кратенка за Конференција на парламентарните комисии за европски интеграции/прашања на државите опфатени во Процесот за стабилизација и асоцијација на Албанија, Босна и Херцеговина (БиХ), Хрватска, Македонија, Србија и Црна Гора, основана на 17-18 јуни 2005 година во Сараево, БиХ.

КОСАП претставува форум за редовна размена на ставовите, кои се однесуваат на Процесот за стабилизација и асоцијација, стратегијата за зачленување во ЕУ на земјите од Процесот, како и процесот на проширување на ЕУ.

