- „Сојузниците треба да предвидат дека Европа може да преземе поголем дел од товарот на конвенционалната одбрана и да ја преземе главната одговорност за одбрана на континентот“, истакна Гаши

Гаши: НАТО 3.0 треба да се разгледува од перспектива на стратегиско рестартирање на Алијансата - „Сојузниците треба да предвидат дека Европа може да преземе поголем дел од товарот на конвенционалната одбрана и да ја преземе главната одговорност за одбрана на континентот“, истакна Гаши

Претседателот на Собранието на Северна Македонија, Африм Гаши, истакна дека светот брзо се менува и дека НАТО, исто така, треба брзо да дејствува во согласност со заканите со кои се соочува, јавува Анадолу.

Претседателот на Собранието на Северна Македонија, Африм Гаши, претседателот на Претставничкиот дом на Холандија, Том ван Кампен и претседателот на Парламентот на Норвешка, Масуд Гараххани, говореа на Парламентарниот самит на НАТО, организиран во Истанбул, на кој домаќин е Турција.

Претседателот на Собранието, Гаши, во своето обраќање истакна дека светот брзо се менува и дека НАТО, исто така, треба брзо да дејствува во согласност со заканите со кои се соочува.

„НАТО 3.0 треба да се разгледува од перспектива на стратегиско рестартирање на Алијансата. Сојузниците треба да предвидат дека Европа може да преземе поголем дел од товарот на конвенционалната одбрана и да ја преземе главната одговорност за одбрана на континентот“, истакна тој.

Гаши нагласи дека во идната поддршка за Украина треба да се земат предвид „рамномерната распределба на товарот и инвестициите што сојузниците ги прават во своите национални капацитети“.

Нагласувајќи дека случувањата на Блискиот Исток имаат сериозни последици врз мирот, енергетските пазари и хуманитарните услови, Гаши рече дека дипломатските напори за намалување на тензиите треба да продолжат.

Ван Кампен, пак, рече дека меѓупарламентарната дипломатија има „витална улога“ во градењето доверба меѓу државите, развивањето меѓусебно разбирање и зајакнувањето на трансатлантската солидарност.

Гараххани рече дека неговата земја го зголемила производството во областа на одбраната и инвестирала во нови системи, како што се беспилотните летала и „дигиталните решенија“.