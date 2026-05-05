Во Ереван започна првиот самит меѓу Ерменија и ЕУ

Првиот билатерален самит меѓу Европската Унија (ЕУ) и Ерменија започна денес во главниот град на Ерменија, Ереван, јавува Анадолу.

Овој историски состанок следува по 8-от самит на Европската политичка заедница, кој само еден ден претходно собра над 40 европски лидери во градот.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, и претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, исто така пристигнаа во Ереван на средба со ерменскиот премиер Никол Пашинјан за разговори кои сигнализираат длабока промена во политичкиот пејзаж на регионот.

„Овој клучен самит меѓу ЕУ и Ерменија ќе ја продлабочи билатералната соработка и ќе означи важна инвестиција во мирот, поврзаноста и просперитетот во Јужен Кавказ“, истакна Кошта пред почетокот на разговорите.

Самитот се одржува во време кога односите на Ерменија со Русија стануваат сè позатегнати од 2023 година.

Иако останува членка на Евроазиската економска унија предводена од Русија, Ерменија официјално ја покажа својата амбиција за членство во ЕУ и го замрзна своето учество во Организацијата на договорот за колективна безбедност предводена од Москва.