- Форумот содржи 46 панели на кои ќе се разговара за низа теми кои го засегаат регионот на Црното Море и Балканот, вклучувајќи ги безбедноста, енергетиката, одбраната и технологијата...

Во Букурешт започна 10. Форум за безбедност на Црното Море и Балканот - Форумот содржи 46 панели на кои ќе се разговара за низа теми кои го засегаат регионот на Црното Море и Балканот, вклучувајќи ги безбедноста, енергетиката, одбраната и технологијата...

Десеттото и најново издание на Форумот за безбедност на Црното Море и Балканот започна денес во романската престолнина Букурешт, јавува Анадолу.

Настанот, организиран од „Центарот за нова стратегија“ – романски тинк-тенк основан во 2015 година – во текот на следните два дена на серија суштински дискусии ќе ги собере актуелните и поранешните официјални претставници, како и бројни експерти и претставници од академските и бизнис-круговите.

Форумот содржи 46 панели на кои ќе се разговара за низа теми кои го засегаат регионот на Црното Море и Балканот, вклучувајќи ги безбедноста, енергетиката, одбраната и технологијата, а се одржува под покровителство на романскиот претседател Никушор Дан.

Форумот се одвива на маргините на најновиот самит на „Букурешт девет“ (Б9), организација составена од Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Латвија, Литванија, Полска, Романија и Словачка, што исто така ќе се одржи во Букурешт утре.

Претстојниот самит е една од четирите главни теми што ќе бидат обработени за време на панел-дискусиите, додека преостанатите три теми се тековната војна меѓу Русија и Украина, трансатлантската соработка и технолошките предизвици генерирани од вештачката интелигенција (AI).

Според концептот и описот на панелите објавени на веб-страницата на настанот, целта е да се добие подобро разбирање за безбедносните потреби на регионалните држави, стратегиските коридори за поврзување и врските меѓу Арктикот, Балтичкото Море, Црното Море и Средоземното Море.

Говорејќи на воведната панел-сесија на настанот, романскиот претседател Дан ги пофали и се заблагодари за напорите на организаторите за изнаоѓање и предлагање решенија за наведените предизвици.

Тој изјави дека Романија, на меѓународно ниво, ја зацврстува својата позиција и се обидува да ја зајакне безбедноста во регионот на Црното Море, источното крило на НАТО и Западен Балкан.

„Исто така, Романија се обидува да ги приближи Молдавија, Украина, Западен Балкан и ЕУ“, додаде Дан.

Тој, исто така, истакна дека се сведоци на времиња со многубројни предизвици и дека, во овој контекст, државите со слични ставови треба да соработуваат во вакви околности.

Тој потоа изјави дека тоа е целта на дискусиите на самитот на „Букурешт девет“ и ќе биде главна тема на самитот на НАТО во главниот град на Турција, Анкара, во јули.

„Убеден сум дека ќе можеме да ја изразиме нашата солидарност во сите овие форуми и дека ќе успееме да останеме објективни.

Тоа подразбира инвестиции во одбраната, интероперабилност и трансатлантско партнерство кое е ефективно“, додаде тој.