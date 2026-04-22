Велика Британија го поздрави продолжувањето на прекинот на огнот меѓу САД и Иран, повика на продолжување на преговорите - „Сакаме да видиме обновување на преговорите, сеопфатно решение и целосно повторно отворање на Ормускиот Теснец без ограничувања или такси“

Велика Британија ја поздрави одлуката на САД за продолжување на прекинот на огнот со Иран и ги повтори своите повици за обновување на преговорите, соопшти денес британската министерка за надворешни работи, Ивет Купер, јавува Анадолу.

„Сакаме да видиме обновување на преговорите, сеопфатно решение и целосно повторно отворање на Ормускиот Теснец без ограничувања или такси“, напиша Купер на американската платформа за социјални медиуми Х.

Оваа изјава следуваше откако американскиот претседател Доналд Трамп соопшти дека Вашингтон ќе го продолжи прекинот на огнот со Иран за да му овозможи време на Техеран да подготви „обединет предлог“, по барањето на официјалните претставници на Пакистан.

„Секое враќање на непријателствата би претставувало голем чекор наназад за регионот, глобалната економија и трошоците за живот“, предупреди министерката за надворешни работи.

Прекинот на огнот, што првично беше објавен претходно овој месец, требаше да заврши денес.