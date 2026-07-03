- Радев рече дека ставот на Владата е воден од националниот интерес на Бугарија, која воедно останува доследна на своите обврски кон ЕУ и НАТО

Бугарскиот премиер рече дека ќе ги брани националните интереси по новите санкции на ЕУ кон Русија - Радев рече дека ставот на Владата е воден од националниот интерес на Бугарија, која воедно останува доследна на своите обврски кон ЕУ и НАТО

Бугарскиот премиер Румен Радев денес нагласи дека ќе ги брани националните интереси на својата земја, додека Бугарија се подготвува да изрази резервираност во врска со предложениот 21-ви пакет санкции на Европската Унија (ЕУ) против Русија, пренесува Анадолу.

Говорејќи за време на парламентарната расправа, Радев рече дека ставот на Владата е воден од националниот интерес на Бугарија, која воедно останува доследна на своите обврски кон ЕУ и НАТО, објави бугарскиот медиум „Новините“.

„Ќе го направам ова затоа што го бранам и поддржувам бугарскиот национален интерес“, рече тој, отфрлајќи ги критиките дека надворешната политика на Софија ги ослабнала односите со нејзините сојузници.

Радев посочи дека Бугарија нема да се обиде процедурално да го блокира пакетот санкции, туку ќе изрази резервираност во врска со одредени специфични мерки.

Тој нагласи дека земјата мора да избегнува одлуки што би можеле да ја поткопаат нејзината енергетска безбедност или да ја изложат на скапа меѓународна арбитража, осврнувајќи се на потенцијални правни спорови поврзани со работењето на руската нафтена компанија „Лукоил“ во Бугарија.

„Патот за избегнување на арбитража не е преку конфронтација, туку преку дијалог“, рече тој.

Радев нагласи дека односите на Бугарија со нејзините европски и трансатлантски партнери остануваат стабилни, посочувајќи ги неодамнешните средби со лидерите од Германија, Франција и Велика Британија како доказ за континуираниот дипломатски ангажман.

Во врска со Украина, Радев ја потврди поддршката на Бугарија за повоената обнова на земјата, но рече дека Софија нема да поддржи декларации за кои верува дека би можеле да ги попречат напорите за ставање крај на војната.

Тој, исто така, потврди дека Бугарија нема планови да се повлече од својот билатерален договор за безбедносна соработка со Украина, велејќи дека документот не наметнува обврзувачки воени обврски и вклучува одредби за правата на бугарското малцинство во Украина, образованието на бугарски јазик и безбедноста во регионот на Црното Море.

Радев додаде дека продолжуваат дискусиите за иднината на нуклеарната централа Белене, вклучително и можна соработка со Украина на заеднички проект за нуклеарна енергија поддржан со европско финансирање.

Пратениците од опозицијата го обвинија премиерот дека зазема позиции поволни за руските интереси, обвинувања што тој ги отфрли, велејќи дека надворешната политика на Бугарија се стреми да ги балансира своите меѓународни обврски со своите економски и национални безбедносни интереси.