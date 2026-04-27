Британскиот амбасадор во САД: Кралската посета е обид за обнова и оживување на односите со САД

Британскиот амбасадор во САД, Кристијан Тарнер, ја нарече претстојната кралска посета „обид за обнова и оживување на уникатното пријателство“ меѓу Велика Британија и САД, и покрај зголемената загриженост за безбедноста во Вашингтон, јавува Анадолу.

Тарнер рече дека четиридневната државна посета на кралот Чарлс III и кралицата Камила ќе се реализира главно според планираното, по вчерашните разговори меѓу британскиот премиер Кир Стармер и американскиот претседател Доналд Трамп.

Трамп изјави дека кралот Чарлс „ќе биде многу безбеден“ за време на неговата државна посета на САД, додека зголемената загриженост за безбедноста следуваше по инцидентот во кој беше вклучен вооружен напаѓач на настан на кој присуствуваше американскиот претседател во Вашингтон.

Говорејќи за емисијата „60 минути“ на „Си-би-ес“ вчера, Трамп рече дека просторот на Белата куќа е „навистина безбеден“, додавајќи: „Мислам дека е одлично, тој ќе биде многу безбеден. Оваа област која не е голема површина е навистина безбедна“.

Посетата треба да започне подоцна во текот на денот, каде што тие ќе бидат пречекани од Трамп и првата дама Меланија Трамп.

Дискусиите за безбедноста се интензивираа по пукањето во саботата, при што еден агент на Тајната служба беше полесно повреден, а Трамп беше итно евакуиран.

Сепак, посетата доаѓа во тежок момент за односите меѓу двете земји. Трамп го критикуваше Стармер поради неговиот став за војната на САД и Израел против Иран, додека несогласувањата меѓу сојузниците продолжуваат.

Критики пристигнаа и од опозициските личности.

Лидерот на Либералните демократи, Ед Дејви, повика на откажување на посетата, опишувајќи го Трамп како „несигурен“ сојузник.

Колидерот на Зелената партија, Зак Полански, рече дека му е „жал“ за кралот, тврдејќи дека Велика Британија треба да заземе „поостар став“.

Главен настан на дипломатската посета ќе биде обраќањето на кралот пред Конгресот, каде што се очекува тој да воспостави деликатна рамнотежа меѓу официјалната политика на неговата влада и одржувањето срдечни односи со американскиот претседател.