- Заедно, земјите од БРИКС, во кои спаѓаат и Бразил, Русија и Јужноафриканска Република, претставуваат над 40 отсто од светската популација и повеќе од 32 отсто од глобалниот бруто-домашен производ (БДП)

БРИКС во Њу Делхи: Фокус на новите безбедносни закани и глобалните предизвици - Заедно, земјите од БРИКС, во кои спаѓаат и Бразил, Русија и Јужноафриканска Република, претставуваат над 40 отсто од светската популација и повеќе од 32 отсто од глобалниот бруто-домашен производ (БДП)

Во индискиот главен град Њу Делхи се одржа состанок на советниците за национална безбедност и високите претставници за безбедност на земјите од БРИКС, а домаќинот Индија соопшти дека на средбата ќе се разговара и за дел од „нетрадиционалните безбедносни предизвици“, јавува Анадолу.

Оваа јужноазиска земја е домаќин на дводневниот собир на БРИКС, на кој учествуваат претставници од земјите членки на блокот, вклучително и Кина.

Состанокот на советниците за национална безбедност на блокот се одржува во време кога САД и Иран преземаат чекори за ставање крај на војната, како и за отворање на Ормускиот Теснец, кој е затворен од почетокот на конфликтот на 28 февруари.

Во своето воведно обраќање, индискиот советник за национална безбедност, Аџит Довал, кој го опиша блокот како „групација која не е обична“, истакна дека блокот мора да биде „свесен за новите безбедносни закани и предизвици“.

„Нетрадиционалните закани ги надминаа националните граници и развија системи за одбрана против конвенционалните одговори“, изјави тој, додавајќи дека блокот „станува сè посилен со секој изминат ден“.

„Имаме многу посебна улога во овој свет, кој се чини дека е во немири, свет кој очигледно се менува и во кој инструментите за решавање на конфликтите најверојатно отапуваат“, нагласи Довал.

„Прашањето за тоа каква улога можеме да одиграме ние како групација е тема за која е важно да размислиме“, додаде тој.

Довал, исто така, го поздрави договорот постигнат меѓу Соединетите Американски Држави и Иран за прекин на војната. „Постои умерен оптимизам и се надеваме дека договорот ќе функционира. Тоа ќе придонесе за енергетската безбедност“, рече тој.

Посочи дека отворањето на Ормускиот Теснец претставува многу „позитивен развој на настаните“.

„Тоа ќе ги отстрани тесните грла во синџирите на снабдување и многу од недостатоците на терен... а слободата на навигација што ќе им биде достапна на земјите во регионот и пошироко, најверојатно, во голема мера ќе го унапреди и нашиот економски просперитет“, изјави Довал.

Блокот има за цел создавање алтернативни финансиски механизми, намалување на зависноста од доларот и поголема застапеност на земјите од Глобалниот југ во меѓународните институции, предизвикувајќи ги на тој начин владејачките структури предводени од Западот.

Претседавањето на Индија со БРИКС во 2026 година се одвива под мотото „Градење за отпорност, иновации, соработка и одржливост“.

Заедно, земјите од БРИКС, во кои спаѓаат и Бразил, Русија и Јужноафриканска Република, претставуваат над 40 отсто од светската популација и повеќе од 32 отсто од глобалниот бруто-домашен производ (БДП).