- „Ако сакаме навреме и економично повторно да ги вооружиме нашите армии, потребна е поголема индустриска соработка. Не само во рамките на Европа, туку и меѓу Европа, САД и Турција“

Белгија: Одбранбените врски со Турција ќе станат уште посилни - „Ако сакаме навреме и економично повторно да ги вооружиме нашите армии, потребна е поголема индустриска соработка. Не само во рамките на Европа, туку и меѓу Европа, САД и Турција“

Белгија ја потврди својата посветеност на зајакнување на билатералната соработка во областа на одбраната со Турција, при што министерот за одбрана Тео Франкен ги опиша двете земји како „блиски сојузници“, чие партнерство „е силно и ќе стане уште посилно“, јавува Анадолу.

Франкен се сретна со турскиот министер за национална одбрана Јашар Ѓулер на Форумот на НАТО за одбранбена индустрија во главниот град на Турција, Анкара, нагласувајќи ја важноста од проширување на соработката додека сојузниците во НАТО работат на зајакнување на европските одбранбени способности и индустрискиот капацитет.

„Задоволство ми беше да се сретнам со турскиот министер за одбрана Јашар Ѓулер на самитот на НАТО во Анкара. Белгија и Турција се блиски сојузници. Нашето одбранбено партнерство е силно и ќе стане уште посилно“, напиша тој на американската компанија за социјални медиуми Х.

Средбата се одржа откако Белгија им се приклучи на Турција, Обединетото Кралство, Шпанија, Полска и Чешка во потпишувањето писмо за намери (LOI) за поблиска соработка во рамките на програмата за воениот транспортен авион „A400M.“

Според Франкен, Белгија ќе придонесе со оперативната експертиза стекната преку својата флота „A400M“ и преку рамката за соработка BELUX, опишувајќи ја иницијативата како чекор кон посилни европски способности во рамките на НАТО.

Белгискиот министер, исто така, соопшти дека неговата земја им се приклучила на Канада, Германија, Данска, Летонија, Луксембург, Холандија, Норвешка, Романија, Шведска, Шпанија и Чешка во договорот за заедничка набавка на 10 авиони „Сааб глобалај“ за воздушно рано предупредување и контрола.

Во рамките на посебна мултинационална иницијатива, Белгија го поздрави приклучувањето на Финска кон програмата „Мултинационална флота на авиони цистерни со повеќенаменска улога“ (Multinational MRTT Fleet (MMF)), заедно со Чешка, Германија, Луксембург, Холандија, Норвешка и Шведска. Франкен изјави дека мултинационалните авиони цистерни ќе придонесат за унапредување на европската стратегиска автономија, истовремено зајакнувајќи ги колективните способности на НАТО.

Франкен истакна дека приоритет на НАТО е зголемените трошоци за одбрана да се претворат во конкретни воени способности преку поблиска индустриска соработка меѓу сојузниците.

„Ако сакаме навреме и економично повторно да ги вооружиме нашите армии, потребна е поголема индустриска соработка. Не само во рамките на Европа, туку и меѓу Европа, САД и Турција“, рече тој, повикувајќи на пристап „Произведено во НАТО“ („Made in NATO“) за надминување на протекционистичките бариери и забрзување на напорите за повторно вооружување.

Франкен, исто така, го истакна тековниот процес на „европеизација“ на НАТО, наведувајќи дека посилните европски вооружени сили ќе му овозможат на континентот да преземе поголем дел од одговорностите во рамките на Алијансата, притоа зачувувајќи ја трансатлантската кохезија.

„За одредени способности (како што се противвоздушната одбрана, сателитските комуникации, авионите цистерни и радарските авиони), Европа засега сè уште зависи од САД. Затоа треба побрзо да ги надминеме тие недостатоци“, посочи тој.