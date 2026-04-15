Американски претставник: Вашингтон сè уште формално не се согласи за продолжување на прекинот на огнот со Иран

Вашингтон сè уште „формално не се согласи“ за продолжување на прекинот на огнот со Иран, но напорите за негово продолжување меѓу САД и Иран продолжуваат, изјави официјален претставник на САД, јавува Анадолу.

„Соединетите Американски Држави формално не се согласија за продолжување на прекинот на огнот. Постои континуиран ангажман меѓу САД и Иран за постигнување договор“, изјави официјалниот претставник за Анадолу.

Минатиот викенд во пакистанскиот главен град Исламабад се одржаа преговори во обид трајно да биде прекината американско-израелската војна против Иран, која започна на 28 февруари, но не беше постигнат договор.

Преговорите беа одржани откако Пакистан обезбеди двонеделен прекин на огнот на 8 април, кој истекува следната недела, на 22 април.