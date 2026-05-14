Американскиот државен секретар подигна прашања за НАТО во екот на војната со Иран

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, подигна прашања во врска со НАТО во ек на војната со Иран, упатувајќи критики до Шпанија поради тоа што им забранила пристап на американските авиони до нејзините бази за време на конфликтот, пренесува Анадолу.

„Една од причините поради кои го поддржував НАТО беше тоа што ни даваше права за користење на базите. Тоа ни овозможуваше да имаме бази во Европа кои би можеле да ги користиме во вонредни ситуации, како што е случајот на Блискиот Исток“, изјави Рубио во интервјуто за „Фокс њуз“ емитувано вчера, а снимено претходно неделава.

„Така што, кога имате НАТО-партнери кои ви забрануваат користење на тие бази – кога примарната причина поради која НАТО е добар за Америка сега ни е ускратена од страна на Шпанија, како пример – тогаш која е целта на Алијансата? Тоа почнува да личи на ситуација во која ’тие ни се сојузници само кога им одговара‘“, додаде тој.

Шпанија им го забрани пристапот на американските воени авиони до своите воздухопловни бази за време на иранскиот конфликт, што предизвика закани од Вашингтон за ембарго на трговијата, повлекување на војниците, па дури и суспензија од НАТО.

Појаснувајќи дека во НАТО има земји кои се „многу корисни“ за САД, тој рече дека други, како Шпанија, биле „ужасни, едноставно застрашувачки“.

„Која е целта да се биде во сојуз чија придобивка за нас се токму тие права на базите ако, во време на конфликт како овој што го имавме со Иран, тие можат да ни го ускратат нивното користење? Па, зошто сме таму? Само за да ги заштитиме нив, но не и да ги оствариме нашите национални интереси? Ова е многу легитимно прашање на кое треба да му посветиме внимание“, изјави Рубио.