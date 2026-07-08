„Во изминатата година и пол постигнавме голем успех во обединувањето на земјата и нејзиното насочување кон вистинскиот пат“, изјави Ал-Шара.

Ал-Шара: Укинувањето на американските санкции и поддршката од Турција и заливските земји се голем успех за Сирија „Во изминатата година и пол постигнавме голем успех во обединувањето на земјата и нејзиното насочување кон вистинскиот пат“, изјави Ал-Шара.

Сирискиот претседател Ахмед ал-Шара денес изјави дека Сирија постигнала значаен успех во обединувањето на земјата во изминатата година и пол, благодарение на укинувањето на американските санкции и поддршката од Турција и земјите од Персискиот Залив, јавува Анадолу.

„Во изминатата година и пол постигнавме голем успех во обединувањето на земјата и нејзиното насочување кон вистинскиот пат“, рече Ал-Шара за време на заедничката прес-конференција со американскиот претседател Доналд Трамп, одржана на маргините на Самитот на НАТО во турскиот главен град Анкара.

„Ова е благодарение на силниот сириски народ и историската одлука на Трамп да ги укине санкциите кон Сирија“, истакна сирискиот претседател.

Тој додаде дека резултатите се постигнати и „благодарение на помошта од сите наши пријатели во регионот, од Турција и Персискиот Залив, до другите земји во регионот“.

Турција е домаќин на Самитот на НАТО, по вторпат по самитот во Истанбул во 2004 година, а собирот се одржува во услови на зголемени предизвици со кои се соочува Алијансата и поширокото меѓународно безбедносно опкружување.