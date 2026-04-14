Австрискиот претседател: Високиот претставник во БиХ и натаму е потребен, таа позиција нема да се укине

Претседателот на Австрија, Александер Ван дер Белен денес во Сараево изјави дека функцијата на високиот претставник во Босна и Херцеговина и натаму е потребна и дека, според неговите сознанија, таа позиција нема да биде укината, јавува Анадолу.

„Сметаме дека високиот претставник прави корисни работи тука. Таа функција е воведена со причина за да постои некој што го има последниот збор во тешките одлуки и, колку што знам, таа и натаму ќе постои“, рече Ван дер Белен по состанокот со членовите на Претседателството на БиХ.

На почетокот на обраќањето тој ѝ го честиташе пласманот на Светското првенство на фудбалската репрезентација на БиХ, истакнувајќи ги силните врски меѓу двете земји.

Тој нагласи дека во Австрија живеат повеќе од 170.000 луѓе со потекло од БиХ, кои ги опиша како важен дел од општеството.

„Тоа се наши соседи, колеги и пријатели. Не можеме да ја замислиме Австрија без нив“, рече тој.

Ван дер Белен истакна дека односите меѓу двете земји се многу развиени и дека Австрија увезува повеќе од БиХ отколку што извезува, оценувајќи ја вкупната трговска размена како позитивна.

Тој додаде дека Австрија ќе продолжи да го поддржува европскиот пат на БиХ, нагласувајќи дека интеграцијата во Европската Унија е клучна за стабилноста и просперитетот на земјата.

„Убеден сум дека иднината на Босна и Херцеговина е во Европската Унија“, рече тој.

Говорејќи за соработката за безбедноста, тој потсети дека австриските војници учествуваат во мисијата ЕУФОР Алтеа, додавајќи дека Австрија следната година ќе го преземе командувањето со таа мисија.

Коментирајќи ја глобалната ситуација, Ван дер Белен рече дека светот е соочен со големи предизвици, вклучително и војната во Украина и конфликтите на Блискиот Исток, што влијае врз цените на енергентите и глобалната стабилност.

Тој истакна и дека преговорите за пристапување во Европската Унија денес се многу посложени отколку порано, предупредувајќи дека неискористувањето на можноста за проширување на земјите од Западен Балкан би можело да доведе до политички вакуум.

„Ако Европската Унија не ја искористи оваа можност, некој друг ќе го пополни тој простор“, рече Ван дер Белен.

Тој додаде дека на БиХ ѝ се на располагање околу 900 милиони евра помош, но дека постои ризик тие средства да бидат пренасочени доколку реформите не се забрзаат.

„И покрај сите предизвици, Австрија останува пријател и силен поддржувач за пристапувањето на Босна и Херцеговина во Европската Унија“, заклучи австрискиот претседател.