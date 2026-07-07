- Брзиот раст на турскиот сектор создава нов потенцијал за партнерство, вели министерот за одбранбена индустрија на Австралија, Пат Конрој

Австралискиот министер гледа нови можности за соработка во одбранбената индустрија со Турција - Брзиот раст на турскиот сектор создава нов потенцијал за партнерство, вели министерот за одбранбена индустрија на Австралија, Пат Конрој

Австралискиот министер за одбранбена индустрија Пат Конрој во вторникот изјави дека проширувањето на турската одбранбена индустрија и зголемените владини инвестиции создаваат нови можности за соработка меѓу двете земји членки на НАТО.

„Мислам дека постојат големи можности за соработка и во одбранбената индустрија. Турската одбранбена индустрија расте. Турската Влада вложува многу инвестиции во неа, а ние секогаш сме отворени за соработка со партнерите во НАТО“, изјави Конрој за Анадолу на маргините на Форумот на НАТО за одбранбена индустрија (NSDIF26), одржан паралелно со првиот ден од 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО во Анкара.

Тој ја пофали Турција за организацијата на Самитот на лидерите на НАТО и на Форумот на НАТО за одбранбена индустрија, наведувајќи дека паралелното одржување на овие настана доаѓа во клучен момент за Алијансата.

„Бевме воодушевени од гостопримството на кое наидовме, а упатувам комплименти до турската Влада за организирањето на овој важен настан. Мислам дека е одличен потег што Форумот за одбранбена индустрија се одржува заедно со Самитот на лидерите на НАТО“, рече тој.

Конрој нагласи дека напорите на НАТО за зголемување на трошоците за одбрана мора да бидат проследени со поголем индустриски капацитет.

„Една од клучните теми со кои се соочува НАТО е како да ја зголемиме нашата одбранбена индустриска база. Многу земји ги зголемуваат трошоците за одбрана, но треба да ја зголемиме и одбранбената индустриска база за да оди во чекор со тоа. Во спротивно, само ќе трошиме повеќе за да купуваме иста опрема“, изјави австралискиот министер.

Конрој, исто така, ги опиша односите меѓу Канбера и Анкара како најсилни досега.

Министерот рече дека посетата на Аниткабир и положувањето венец во мавзолејот на Мустафа Кемал Ататурк во понеделникот биле „огромна чест“.

„Тоа ќе остане со мене до денот кога ќе умрам“, рече тој.

Конрој додаде дека Австралија ја поддржува кандидатурата на Турција за домаќин на Конференцијата на Обединетите нации за климатски промени подоцна оваа година, наведувајќи дека настанот дополнително ќе ги зајакне билатералните односи.

„Нашите врски се враќаат до 1915 година, а нашето пријателство е многу силно“, додаде министерот Конрој.