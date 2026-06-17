- Министерот Жефри изјави дека законот за забрана на мобилните телефони ќе биде објавен во текот на летото, што ќе доведе до негово спроведување од септември

Франција најави забрана за мобилни телефони во средните училишта од септември - Министерот Жефри изјави дека законот за забрана на мобилните телефони ќе биде објавен во текот на летото, што ќе доведе до негово спроведување од септември

Францускиот министер за образование, Едуар Жефри, денес објави дека мобилните телефони ќе бидат забранети во средните училишта почнувајќи од 1 септември, пренесува Анадолу.

Жефри за јавниот сервис „Франсинфо“ изјави дека законот за забрана на мобилните телефони ќе биде објавен во текот на летото, што ќе доведе до негово спроведување од септември.

„Ќе се спроведе од 1 септември бидејќи законот најверојатно ќе биде објавен во текот на летото. Наскоро ќе испратам и голем број упатства до директорите на училиштата за да можат да го спроведат ова. Сметам дека ова е нешто апсолутно клучно за нашите ученици“, рече тој.

Франција, исто така, размислува за забрана на социјалните медиуми за малолетници под 15 години, за која Жефри рече дека сè уште чека одобрување.

„Чекаме одлука од Европската комисија за забрана за социјалните медиуми за малолетници под петнаесет години“, рече тој.

Сè поголем број европски земји, вклучително и Франција, преземаат чекори или изразија поддршка за забрана на користењето на социјалните медиуми за деца под одредена возраст.