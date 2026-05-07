- Субвенционираната програма за оброци, која вклучува предјадење, главно јадење и десерт, претходно беше ограничена на студентите со ниски приходи или на оние кои примаат финансиска помош

Франција воведува оброци од 1 евро за сите студенти - Субвенционираната програма за оброци, која вклучува предјадење, главно јадење и десерт, претходно беше ограничена на студентите со ниски приходи или на оние кои примаат финансиска помош

Француските универзитетски мензи неделава започнаа да нудат оброци од 1 евро за сите студенти, како дел од националните напори за ублажување на зголемениот финансиски притисок врз младите луѓе, јавува Анадолу.

Субвенционираната програма за оброци, која вклучува предјадење, главно јадење и десерт, претходно беше ограничена на студентите со ниски приходи или на оние кои примаат финансиска помош. Стандардните оброци вообичаено чинат 3,30 евра.

Студентските организации долго време повикуваа на поширок пристап до оброци со намалени цени поради зголемените трошоци за живот и сè почестите извештаи за несигурност во храната кај универзитетските студенти.

Неодамнешната анкета спроведена од еден студентски сојуз покажа дека речиси половина од студентите во Франција прескокнувале оброци поради финансиски потешкотии, додека речиси една четвртина изјавиле дека тоа се случува неколку пати секој месец.

Се очекува дека новата мерка значително ќе ги намали трошоците за храна за студентите кои редовно се потпираат на универзитетските мензи.

Според „Кроус“, јавното тело кое управува со услугите за студентска благосостојба, вклучувајќи сместување, исхрана и стипендии, околу 667.000 студенти имале корист од програмата за попуст на оброци во 2024 година, со десетици милиони оброци послужени во текот на годината.

Филип Батист, францускиот министер за високо образование, изјави дека властите се подготвуваат за зголемена побарувачка и вети дополнителни средства за поддршка на проширувањето на шемата во 2027 година.

Тој ја опиша оваа политика како голема промена за универзитетскиот систем и истакна дека Владата ќе ја следи имплементацијата за да го задржи квалитетот на услугата и да избегне создавање прекумерен притисок врз вработените во мензите.