Меѓународните училишта „Маариф" во Северна Македонија организираа „Саем на наука" во Тетово

Меѓународните училишта „Маариф“ во Северна Македонија, на турската Фондација „Маариф“ (ТМВ), организираа „Саем на наука“ во градот Тетово, јавува Анадолу.

На саемот, кој годинава се одржува по четврти пат, учествуваа 50 училишта и 585 ученици со 328 проекти, од различни градови на Северна Македонија.

На саемот, кој се одржа во кампусот на меѓународните училишта „Маариф“ во Тетово, присуствуваа заменик-претседателот на Владата и министер за европски прашања на Северна Македонија, Беким Сали; членот на Управниот одбор на Фондацијата „Туркије Маариф“, д-р Хасан Ташчи; советникот за образование во Амбасадата на Турција во Скопје, Али Риза Алтунел; претставници на ТМВ; претставници на турски и локални институции и организации во земјата, како и наставници, ученици и нивните семејства.

На саемот, 328 проекти подготвени во областа на биологијата, хемијата, физиката, математиката, природните науки, географијата, информатичката технологија и роботиката беа оценувани од членови на жири-комисијата од универзитетите.

На крајот на програмата на учениците што беа наградени од жири-комисијата им беа врачени награди и подароци.