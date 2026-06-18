Започна семинарот „Иновативни случувања во образованието“ во Северна Македонија - „Нашите сонародници претставуваат органска врска меѓу двете републики. Тие претставуваат суштинска и благородна нишка. Тие претставуваат цврст мост.“

Во Тетово започна третата и последна фаза од семинарската програма „Иновативни развои во образованието“, наменета за турските наставници во Северна Македонија, јавува Анадолу.

Програмата беше организирана под покровителство на Министерството за образование и наука на Северна Македонија и под патронат на Канцеларијата на советникот за образование при Амбасадата на Турција во Скопје, во соработка со Сојузот на турски невладини организации во Македонија (МАТУСИТЕБ).

На програмата што се одржа во кампусот на Турската фондација Маариф (ТМВ) во Тетово присуствуваа заменик-шефот на Мисијата и прв секретар на Амбасадата на Турција во Скопје, Анил Кајалар, советникот за образование на Турција во Скопје, Али Риза Алтунел, заменик-министерот за образование и наука на Северна Македонија, Дритон Сулејмани, претставници на турски и локални институции и организации во земјата, како и наставници.

Во своето обраќање Кајалар рече дека Балканот е еден од главните фокуси на турската надворешна политика.

Нагласувајќи дека Турците во Северна Македонија се најважен елемент во односите меѓу двете земји, Кајалар рече: „Нашите сонародници претставуваат органска врска меѓу двете републики. Тие претставуваат суштинска и благородна нишка. Тие претставуваат цврст мост.“

Сулејмани изрази уверување дека една од најважните иновативни развојни насоки е интеграцијата на дигиталните технологии во образовниот процес.

„Користењето интерактивни платформи, виртуелни училници, како и образовни апликации и алатки базирани врз вештачка интелигенција овозможува подобар пристап до знаење и поефикасно следење на напредокот на учениците“, рече тој.

- „За турската заедница, образованието на мајчин јазик не е само образовно прашање“ -

Алтунел рече дека процесот започнал минатата година и додаде: „Во однос на учењето и пренесувањето на новите знаења што ги носат технологиите во развој, сите ние треба да ги отвориме вратите за овие новини и да ги научиме. Затоа мислам дека може да ги научиме и да им ги пренесеме на нашите ученици.“

Претставникот на ТМВ во Северна Македонија, Осман Демирѓул, посочи дека ТМВ денес дејствува во 64 земји со 525 образовни институции на шест континенти во светот.

„Особено во Северна Македонија, ние сме подготвени да бидеме најсигурна станица во образованието за нашите сонародници, за нашите роднини тука, за граѓаните на оваа земја и за сите“, изјави тој.

Претседателот на МАТУСИТЕБ, Тахсин Ибрахим, рече дека за турската заедница во Северна Македонија образованието на мајчин јазик не е само образовно прашање. „Тоа е најсилната гаранција за зачувување на нашиот јазик, нашата култура, нашата историја и нашиот национален идентитет. Најголемата сила што го пренесува ова свето наследство на идните генерации се нашите ценети наставници, кои ја извршуваат својата должност со големи жртви“, рече Ибрахим.

- Обуките ќе траат три дена -

Генералниот директор на Халкбанк Скопје, Фатих Шахбаз, рече дека едукаторите што го прифаќаат иновативното размислување, ефикасно ја користат технологијата и се стремат кон континуиран развој се највреден капитал на општествата.

„Веруваме дека инвестицијата во образованието е највредна инвестиција во иднината. Со овој пристап дејствуваме со свест дека поддршката на знаењето, развојот и човечките ресурси е еден од темелните елементи на одржливиот развој во општеството“, рече тој.

Заменик-ректорката на Универзитетот „Тракија“, проф. д-р Ејлем Бајир, информираше дека обуките ќе траат три дена.

Нагласувајќи дека образованието е еден од најважните мостови што го развиваат пријателството и меѓусебното разбирање меѓу земјите, Бајир рече: „Поради ова, секоја комуникација што ќе се воспостави тука, секоја информација и искуство што ќе се сподели, ќе ги претставува нераскинливите темели на нашите идни соработки.“