- Овие планови се најнови владини мерки насочени кон младите што не се вработени, не се во образование ниту на обука, чија бројка се искачи на речиси еден милион во возрасната група од 16 до 24 години

Велика Британија со нови реформи ги поттикнува децата да изберат техничко образование наместо факултет - Овие планови се најнови владини мерки насочени кон младите што не се вработени, не се во образование ниту на обука, чија бројка се искачи на речиси еден милион во возрасната група од 16 до 24 години

Британската Влада денес објави планови за воведување нови насоки за техничко образование за ученици на возраст од 14 години, како дел од напорите за справување со невработеноста кај младите, јавува Анадолу.

Предлозите се насочени кон вклучување повеќе млади луѓе во работното секојдневје преку овозможување на учениците од 10. одделение да ги комбинираат основните академски предмети, како што се англиски јазик и математика, со техничко образование поврзано со работните места достапни во нивната локална средина.

Овие планови се најнови владини мерки насочени кон младите што не се вработени, не се во образование ниту на обука, чија бројка се искачи на речиси еден милион во возрасната група од 16 до 24 години.

Британскиот премиер Енди Барнам, исто така, сака училишните инспектори да го признаваат квалитетот на техничкото образование и тоа колку добро училиштата ги подготвуваат учениците за работа наместо да се фокусираат, главно, на продолжувањето на образованието на факултет.

Предлозите нема да бидат поддржани со ново финансирање, наместо тоа ќе се исплаќаат преку постојните владини обврски.

„Предолго во оваа земја на учениците им се велеше дека мора да го избегнат академскиот пат за да успеат и да бидат почитувани. Целиот училиштен систем е изграден околу тоа и тоа ги изневери младите луѓе што бараат технички квалификации“, изјави Барнам во соопштението.

„Сакам образовен систем заснован врз рамноправност меѓу академското и техничкото образование, кој на сите млади луѓе им нуди јасен животен пат. Од денес Британија подеднакво ќе го цени и заштитниот шлем и дипломираната капа“, додаде тој.

„Со фундаментална промена на образовниот систем уште од 14-годишна возраст ќе воведеме престижни насоки за техничко образование. Тие ќе им овозможат на учениците да ги комбинираат основните академски предмети со вештините, техничкото знаење и искуството потребни за квалитетни и добро платени работни места во нивната средина. Мојата порака до младите е следна: без разлика дали ќе изберете градежништво, програмирање, класични јазици, математика, производство или механика, ќе стекнете корисни вештини и заслужена почит“, објасни тој.

„Решавањето на кризата со невработеноста на младите во Британија ќе бара големо преструктуирање на начинот на кој работиме – а тоа е она што оваа Влада ќе го стори. Сакам да се осигурам дека нашиот образовен систем не остава безизлезни ситуации за нашите млади луѓе. Промените што ги објавуваме денес се само почеток на нашата работа за враќање на можностите и надежта низ целата земја“, нагласи тој.

Оваа објава доаѓа по привремениот извештај на Алан Милбурн, кој предупреди дека Британија е во опасност од појава на „изгубена генерација“, со оглед на тоа што речиси еден милион млади на возраст од 16 до 24 години не се вработени, не се во образование ниту на обука.