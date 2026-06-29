- Инвестициите, како дел од иницијативата „Три мегапроекти“, имаат цел да ги трансформираат регионите Гвангжу и Џеола во вториот голем кластер за полуспроводници во земјата

Јужна Кореја претстави план за изградба на нова база за полуспроводници во вредност 517,9 милијарди долари - Инвестициите, како дел од иницијативата „Три мегапроекти“, имаат цел да ги трансформираат регионите Гвангжу и Џеола во вториот голем кластер за полуспроводници во земјата

Јужна Кореја денес ги претстави плановите од 800 билиони вони (517,9 милијарди долари) за развој на нова база за производство на полуспроводници во југозападниот дел на земјата, објави „Јонхап њуз“, пренесува Анадолу.

Министерот за индустрија Ким Јунг-кван, обраќајќи се на националниот инвестициски брифинг со кој претседаваше претседателот Ли Јае Мјунг во Сеул, рече дека инвестициите, како дел од иницијативата „Три мегапроекти“, имаат цел да ги трансформираат регионите Гвангжу и Џеола во вториот голем кластер за полуспроводници во земјата, покрај постојниот центар во областа Метрополистан.

Иницијативата „Три мегапроекти“ бара големи инвестиции од гигантите за чипови„ Самсунг електроникс“ и „СК хиникс Инк.“, како и други компании покрај владините, за полуспроводници, физичка вештачка интелигенција (ВИ) и центри за податоци за вештачка интелигенција.

Ли повика на обезбедување „надмоќни“ капацитети за чипови додека ги откри триполарните мегапроекти, со стотици милијарди долари инвестиции во полуспроводници и вештачка интелигенција (ВИ).

Јужна Кореја е на „крстосницата за голем скок напред на сè поконкурентните“ пазари на полуспроводници и вештачка интелигенција, рече претседателот.

Тој повика на обезбедување „апсолутна конкурентност во напредните технологии и претворање на Јужна Кореја во индустриска моќ во ерата на вештачката интелигенција“.