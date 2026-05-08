Турските компании на „САХА 2026“ потпишаа договори за извоз вредни речиси 8 милијарди долари - „На 'САХА 2026', како земја, постигнавме историски рекорд“

Турските компании потпишаа договори за извоз во вредност од речиси 8 милијарди долари во текот на првите три дена од Меѓународниот саем за одбранбена и аеровселенска индустрија „САХА 2026“, изјави денес претседателот на „САХА Истанбул“, Халук Бајрактар, јавува Анадолу.

„Во првите три дена од саемот нашите компании потпишаа договори за извоз вредни речиси 8 милијарди долари. Искрено им честитам на сите наши членови на 'САХА Истанбул' што гордо го постигнаа ова“, објави Бајрактар на американската компанија за социјални медиуми Х.

„На 'САХА 2026', како земја, постигнавме историски рекорд“, додаде тој.

Турските компании ги претставуваат своите најнови најсовремени производи на „САХА 2026“, што се одржува од 5 до 9 мај во Експо центарот во Истанбул.

Настанот е организиран од најголемиот кластер за одбранбена, авијациска и вселенска индустрија во Турција и Европа, при што Агенција Анадолу (АА) е негов глобален комуникациски партнер.