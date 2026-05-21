ТикТок и Јутјуб „сè уште не се доволно безбедни" за децата, предупредува британското регулаторно тело

Платформите за социјални медиуми ТикТок и Јутјуб не успеаја да се обврзат на „какви било значајни промени“ за да ја намалат штетната содржина и „сè уште не се доволно безбедни“ за децата, соопшти денес британското регулаторно тело, јавува Анадолу.

Во извештајот на Офком се наведува дека ТикТок и Јутјуб одбиваат да воведат сериозни измени за да го запрат ширењето на штетни содржини меѓу децата, иако и понатаму тврдат дека нивните платформи се целосно безбедни.

„Нашиот голем број докази, објавени денес, сугерираат дека тие сè уште не се доволно безбедни“, се вели во соопштението.

Регулаторното тело истакна дека откако во јули 2025 година во Велика Британија стапија на сила обврските за онлајн безбедност на децата, забележана е „мала промена“ во севкупната изложеност на децата на штетни содржини, при што речиси три четвртини од 11-годишни до 17-годишни лица (73 отсто) се соочиле со таква содржина во период од четири недели.

„Нешто повеќе од една третина (35 отсто) од овие деца се сетиле на изложеност на штетна содржина додека ’скролале на својата почетна страница‘“, покажуваат податоците на Офком.

Се додава дека половина од децата на средношколска возраст што виделе штетна содржина се сетиле дека наишле на неа на ТикТок (53 отсто), по што следуваат Јутјуб (со исклучок на Јутјуб Кидс) (36 отсто), Инстаграм (34 отсто) и Фејсбук (31 отсто).

Анкетата на Офком спроведена во ноември и декември минатата година откри дека седум од 10 деца на возраст од 11 до 17 години изјавиле дека наишле на штетна содржина на интернет, додека само 15 отсто му кажале на некој возрасен за тоа што го виделе.

„Нашето најново истражување покажува дека 84 отсто од децата на возраст од осум до 12 години сè уште користат една од топ петте најпосетувани онлајн услуги (Јутјуб, Фејсбук, ТикТок, Инстаграм и Снепчет) и покрај минималната старосна граница од 13 години“, се додава во извештајот.

​​​​​​​Регулаторното тело соопшти и дека упатило официјални, правно обврзувачки барања до компаниите „Мета“, „ТикТок“ и „Јутјуб“ за детално да објаснат како ги откриваат и спречуваат штетните содржини наменети за децата, по што во моментов ги анализира нивните одговори.