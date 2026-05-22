- Проблемот e поврзан со хидрауличната игла на лансирната кула што не се повлекува правилно, објави извршниот директор Илон Маск

„СпејсЕкс“ во последен момент го одложи тест-летот на „Старшип“ поради технички проблем - Проблемот e поврзан со хидрауличната игла на лансирната кула што не се повлекува правилно, објави извршниот директор Илон Маск

Компанијата „СпејсЕкс“ вчера во последна минута го одложи лансирањето на својата ракета од новата генерација „Старшип“ поради технички проблем, со што беше одложен дебитантскиот лет на нејзиниот надграден систем, јавува Анадолу.

Проблемот бил поврзан со хидрауличната игла на лансирната кула што не се повлекува правилно, објави извршниот директор Илон Маск на американската платформа за социјални медиуми Х.

„Ако тоа може да се поправи вечерва, утре во 5:30 часот по централно време ќе има уште еден обид за лансирање“, истакна тој.

Тест-летот е прв за „верзијата 3“ на „Старшип“ на „СпејсЕкс“, редизајнирана ракета што располага со помоќни мотори „Раптор“ и нов систем на лансирната платформа наменет да овозможи побрзо време на подготовка за следно лансирање.

„СпејсЕкс“ го опиша „Старшип“ како најмоќен лансирен систем што некогаш е развиен и смета на него за идните мисии „Артемис“ на НАСА до Месечината, како и за распоредување сателити.