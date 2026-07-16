- Сантата мраз е долга околу 5,7 километри и широка 4 километри, од 10 до 25 метри се издигнува над површината на морето

Санта мраз помина над 1.200 километри покрај источниот брег на Гренланд - Сантата мраз е долга околу 5,7 километри и широка 4 километри, од 10 до 25 метри се издигнува над површината на морето

Голема санта мраз помина повеќе од 1.200 километри крај брегот на Источен Гренланд, објави денес данскиот јавен сервис ДР, повикувајќи се на Данскиот метеоролошки институт (ДМИ), пренесува Анадолу.

Сантата мраз е долга околу 5,7 километри и широка 4 километри, од 10 до 25 метри се издигнува над површината на морето.

Според Данскиот метеоролошки институт, табуларните ледени санти обично се поместуваат на југ со морскиот мраз по должината на Источен Гренланд во текот на зимата и пролетта, достигнувајќи до Јужен Гренланд во лето, кога обично се високи помеѓу 200 и 500 метри.

Ханс Хенрик Лајт, аналитичар за ледени маси при истоимениот оддел на Данскиот метеоролошки институт, рече дека ледените санти со димензии помеѓу три и шест километри се гледаат само на секои две или три години.

Лајт рече дека ја следел ледената санта неколку години.

До оваа зима беше во близина на ненаселениот гренландски остров Ил де Франс во Североисточен Гренланд.

Тој рече дека ледената санта се оддалечила повеќе од 1.200 километри од глечерот Ниогалвфјердс и долго време останала заштитена од околниот морски мраз.

Сега ледената санта е ослободена од морскиот мраз и се очекува да се распадне на помали делови продолжувајќи да се движи кон југ, додаде Лајт.

Данскиот метеоролошки институт соопшти дека ги следи ледените санти бидејќи може да претставуваат опасност за бродовите во гренландските води, а нивните локации се вклучени во картите за мраз што ги користат бродовите што пловат низ подрачјето.

Според Данскиот метеоролошки институт, ледените брегови од овој тип практично не постоеле по должината на источниот брег на Гренланд пред 2000 година, биле заробени од дебели ледени маси во текот на целата година. Институтот соопшти дека ваквите ледени санти се појавиле поради затоплувањето на климата.