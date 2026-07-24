- Често опишуван како математички еквивалент на Нобеловата награда, Филдсовиот медал важи за највисоко меѓународно признание во оваа дисциплина

Кинески математичари станаа први кинески државјани што го освоиле Филдсовиот медал - Често опишуван како математички еквивалент на Нобеловата награда, Филдсовиот медал важи за највисоко меѓународно признание во оваа дисциплина

Двајца кинески математичари станаа први кинески државјани што го добија Филдсовиот медал, еден од најпрестижните светски признанија во математиката, објавија кинеските државни медиуми, пренесува Анадолу.

Ју Денг од Универзитетот во Чикаго и Хонг Ванг од Универзитетот во Њујорк беа меѓу четворицата добитници чии имиња беа соопштени на Меѓународниот конгрес на математичари во Филаделфија.

Меѓународната математичка унија, која овој медал го доделува на секои четири години на математичари под 40 години за исклучителни достигнувања, го награди Денг за револуционерните откритија во полето на парцијалните диференцијални равенки, со кои се поврзува однесувањето на поединечни честички со макроскопски физички системи, како што се гасовите и брановите.

Ванг доби признание за значајните напредоци во хармониската анализа и геометриската теорија на мерење, меѓу кои и решавањето на тридимензионалната Какејина конјектура, долгогодишен математички проблем.

Таа наедно стана трета жена што го добила Филдсовиот медал откога првпат беше доделен во 1936 година.

Други добитници за 2026 година се Џон Пардон од Универзитетот „Стоуни Брук“ и Џејкоб Цимерман од Универзитетот во Торонто.

Често опишуван како математички еквивалент на Нобеловата награда, Филдсовиот медал важи за највисоко меѓународно признание во оваа дисциплина.

Се доделува на секои четири години, почнувајќи од 1936 година, при што добитниците се избираат врз основа на исклучителни придонеси со кои значително го унапредиле математичкото истражување.